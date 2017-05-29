英航電腦秀逗 倫敦機場大亂

2017-05-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國航空公司（British Airways）的全球電腦系統廿七日大當機，登機報到和行李處理等系統全部停擺，臨時宣布取消倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）和蓋特威克機場（Gatwick Airport）的所有航班。當天適逢英國「銀行假期」之始，數千名旅客塞爆機場，現場一片混亂。英航董事長兼執行長克魯茲（Alex Cruz）發表聲明，此事與網路攻擊無關。

英航去年資遣資訊人員 外包印度

英航廿八日表示，將盡力提供「大部分的服務」，恢復航班正常運行。儘管系統已修復，多數航班仍無法準時起飛。專家評估，要調度兩座機場的客機和機組人員等，工程浩大，航班混亂情況恐將持續好幾天。

英航廿七日早上在電腦系統當機數小時後，先行宣布取消當晚六點以前從希斯洛、蓋特威克機場起飛的所有班機，不久又宣布取消當天兩機場的所有航班。旅客在出境大廳大排長龍，卻未能辦理登機，或是因出境班機無法起飛以空出停機坪，導致航班無法降落，而受困機上與飛機跑道。也有旅客抱怨沒有即時接獲航班取消通知，白跑一趟。

電源供應故障 排除遭網路攻擊

在希斯洛機場，有乘客埋怨受困機上長達九十分鐘；第五航廈擠滿心灰意冷的乘客、備感壓力的人群及哭號的孩子，「數千人在那裡不知道該怎麼辦，不知道他們的行李在哪裡」。懷有廿四週身孕的卅歲女教師吉瑪（Gemma Richardson）和丈夫帶著兩歲女兒在機場守候，「我們持續等待，卻哪兒也去不了」。還有旅客因此錯過美式橄欖球決賽，紛紛透過「推特」互通消息，表達不滿。

克魯茲為造成旅客不便公開致歉，並強調此事並非駭客所為，「我們認為根本原因是電源供應故障，我們未掌握到任何網路攻擊證據」。他承諾，選擇取消旅程的旅客可獲全額退費。美聯社廿八日引述內部員工說法報導，英航去年資遣數百名資訊科技人員，將業務外包到印度。

多家航空公司近來都因網路系統故障而蒙受損失。英航去年七月及九月曾因網路登機報到系統故障，導致多個航班延誤。達美航空（Delta Airlines）去年八月在電力供應中斷後，電腦系統故障，損失一億美元（約卅億台幣），今年稍早又因全球電腦系統故障被迫取消約兩千航班。此外，西南航空去年七月也曾因網路路由器問題導致系統故障，被迫取消逾兩千航班。