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英航電腦秀逗 倫敦機場大亂

2017-05-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國航空公司（British Airways）的全球電腦系統廿七日大當機，登機報到和行李處理等系統全部停擺，臨時宣布取消倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）和蓋特威克機場（Gatwick Airport）的所有航班。當天適逢英國「銀行假期」之始，數千名旅客塞爆機場，現場一片混亂。英航董事長兼執行長克魯茲（Alex Cruz）發表聲明，此事與網路攻擊無關。

英航去年資遣資訊人員 外包印度

英航廿八日表示，將盡力提供「大部分的服務」，恢復航班正常運行。儘管系統已修復，多數航班仍無法準時起飛。專家評估，要調度兩座機場的客機和機組人員等，工程浩大，航班混亂情況恐將持續好幾天。

英航廿七日早上在電腦系統當機數小時後，先行宣布取消當晚六點以前從希斯洛、蓋特威克機場起飛的所有班機，不久又宣布取消當天兩機場的所有航班。旅客在出境大廳大排長龍，卻未能辦理登機，或是因出境班機無法起飛以空出停機坪，導致航班無法降落，而受困機上與飛機跑道。也有旅客抱怨沒有即時接獲航班取消通知，白跑一趟。

電源供應故障 排除遭網路攻擊

在希斯洛機場，有乘客埋怨受困機上長達九十分鐘；第五航廈擠滿心灰意冷的乘客、備感壓力的人群及哭號的孩子，「數千人在那裡不知道該怎麼辦，不知道他們的行李在哪裡」。懷有廿四週身孕的卅歲女教師吉瑪（Gemma Richardson）和丈夫帶著兩歲女兒在機場守候，「我們持續等待，卻哪兒也去不了」。還有旅客因此錯過美式橄欖球決賽，紛紛透過「推特」互通消息，表達不滿。

克魯茲為造成旅客不便公開致歉，並強調此事並非駭客所為，「我們認為根本原因是電源供應故障，我們未掌握到任何網路攻擊證據」。他承諾，選擇取消旅程的旅客可獲全額退費。美聯社廿八日引述內部員工說法報導，英航去年資遣數百名資訊科技人員，將業務外包到印度。

多家航空公司近來都因網路系統故障而蒙受損失。英航去年七月及九月曾因網路登機報到系統故障，導致多個航班延誤。達美航空（Delta Airlines）去年八月在電力供應中斷後，電腦系統故障，損失一億美元（約卅億台幣），今年稍早又因全球電腦系統故障被迫取消約兩千航班。此外，西南航空去年七月也曾因網路路由器問題導致系統故障，被迫取消逾兩千航班。

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  • 大批旅客二十八日在倫敦希斯洛機場第五航廈的英國航空公司櫃台前大排長龍，等待辦理登機報到手續。（路透）

    大批旅客二十八日在倫敦希斯洛機場第五航廈的英國航空公司櫃台前大排長龍，等待辦理登機報到手續。（路透）

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