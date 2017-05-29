美男辱女穆斯林 2人仗義遭刺死

2017-05-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭市二十六日發生疑似與宗教仇恨有關的致命攻擊事件，一名親納粹男子在通勤列車上對包括一名穆斯林在內的兩名年輕女子口出惡言，並持刀刺死兩名上前制止的正義路人，另有第三人受傷，所幸並無生命危險。有前科的兇嫌被以加重謀殺罪名逮捕，最重可判處死刑，至於兩名挺身而出卻命喪刀下的男子，則被譽為英雄。

警方表示，此一當眾持刀刺人致死事件發生在今年伊斯蘭教齋戒月首日二十六日，傑瑞米．約瑟夫．克里斯欽（Jeremy Joseph Christian）在波特蘭的輕軌通勤列車上，對兩名年輕女子口出各種與種族、宗教有關的仇恨言論，兩名女子一人是非裔，另一人是包裹頭巾的穆斯林。

五十三歲的退伍軍人與市府雇員貝斯特（Ricky John Best），與去年才大學畢業的二十三歲青年米契（Myrddin Namkai-Meche）見狀上前勸阻，卻反遭克里斯欽持刀攻擊。貝斯特當場被刺死，米契送醫後不治。此外，二十一歲男子弗萊契（Micah David-Cole Fletcher）遭克里斯欽刺成重傷，所幸無生命危險。

波特蘭市長威勒稱死於種族歧視暴力惡行的貝斯特與米契是英雄，並說暴力言論會導致暴力行為…美國所有民選領導人都必須致力改變政治對話。

案情方面，三十五歲的克里斯欽二十七日已因加重謀殺、殺人未遂與持有武器等罪名遭到拘押，預定三十日出庭。當局正調查有竊盜與挾持綁架前科的克里斯欽的背景，以研判是否以聯邦罪仇恨犯罪控告他。聯邦調查局（ＦＢＩ）已加入波特蘭警方主導的調查小組，協助蒐集證據。負責ＦＢＩ波特蘭辦公室的特別幹員坎農說，如今就斷言本案是美國國內恐怖犯罪或聯邦罪仇恨犯罪仍言之過早。

根據波特蘭當地媒體發佈的影片，克里斯欽曾現身四月二十九日的一場言論自由遊行，並持棒球棒與抗議人士對峙，結果球棒遭警方沒收。影片中的克里斯欽脖子上掛著鐵鍊，身上裹著美國國旗，高喊「我是虛無主義者」。此外，克里斯欽在「臉書」的貼文顯示，他顯然同情納粹，上月還發文祝福犯下一九九五年美國奧克拉荷馬市聯邦大樓爆炸案的美國國內恐怖份子麥克維，甚至稱麥克維乃「真正的愛國者」。