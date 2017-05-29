中國控走私冰酒 加國台裔老闆認罪

2017-05-29

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十七日報導〕加拿大卑詩省鷺島酒莊（Lulu Island Winery）的台灣裔負責人張忠楠夫婦及前員工卞世華，因被中國政府指控走私冰酒，去年三月在上海被捕。三人二十六日在上海法院出庭，獲准旁聽的加國「環球郵報」說，三人均已認罪，並以酒莊曾於二○一○年冬季奧運會時向中國隊提供場地為由，懇求法院從輕量刑。

據報導，張忠楠和妻子Allison Lu因涉嫌低報出口至中國的葡萄酒價格，被控欠稅兩千萬加幣（約四億五千萬台幣），最後以走私罪將張忠楠夫婦，及在上海分公司負責物流的員工卞世華拘捕，並充公二十六．七萬瓶酒。中國法律針對走私的最高刑罰為無期徒刑，且須繳付欠稅款項的五倍罰款。

張忠楠夫婦及卞世華二十六日在上海第三中級人民法院出庭，獲准旁聽的加國外交官員及環球郵報記者表示，在長達四小時庭審中，檢察官指控鷺島酒莊的冰酒在加國的售價為每瓶六十五至九十五加幣（約一千五百至兩千二百台幣），但呈交中國海關的報價甚至低於十加幣（約二百二十七台幣）。

對此，張忠楠澄清，他不熟悉中國的海關系統，僅按照清關公司的建議報價，而當清關公司指價錢太低後，他也立即提高價格。張忠楠代表律師陳深（Chen Shen，譯音）辯稱，張忠楠出錯實屬無心，不應以刑事罪名起訴，全案應以行政法處理，而非走私罪。

律師︰應以行政法處理

卞世華則表示，一家中國清關公司曾向他透露，鷺島大幅低報其產品價格，勸卞世華儘早離職，因此他才在向鷺島酒莊總公司轉述這項說法後，以擔心自己違法為由離職。但鷺島方面反指，卞世華是因為被發現偷酒而遭辭退。

檢察官盧峰（Lu Feng，譯音）指出，即便張忠楠不熟悉中國法律，但他深知產品的真正價格，若其產品在中國的售價與此不同，根據中國海關法即屬造假文書，涉及走私罪行，而逃避繳付關稅者，即等同走私者。不過，檢方也為三人求情，稱三人均是自首犯，且調查過程態度合作，盼法官能從輕量刑。