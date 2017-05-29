《華府觀察》三民缺一主義

2017-05-29

◎ 駐美特派員曹郁芬

在中國全力杯葛台灣參與今年的世界衛生大會之際，在中國尋找就業、演出和大賺人民幣機會的台灣人，還是絡繹不絕。中國軟硬兩手的統一策略，力度愈來愈大，把台灣政府踐踏在腳下的同時，北京也準備給予「台灣同胞」國民待遇─台灣非政府組織工作者李明哲，在中國被以顛覆國家政權罪名起訴，讓台灣人見識了另一種「國民待遇」。

李明哲的妻子李凈瑜十八日和三位被中共拘捕的維權律師的妻子，出現在美國眾議院的人權聽證會上，似乎是一場時空錯置的噩夢。美國國會最近一次為關切台灣人權召開聽證會，已是一九八○年代的往事，那時被國民黨稱為國會「四大寇」的參議員甘乃迪、索拉茲、裴爾及眾議員李奇，讓戒嚴時代的國民政府吃足苦頭。直到八六年三月，國會還在聽證會中關切台灣為何沒有民主？

過去三十年，台灣人在民主化浪潮下忙著組黨、抗爭、「譙」政府。亂歸亂，美國國會對這個充滿活力的新興民主小島，卻是一片讚揚之聲，幾乎一面倒地主張強化美台關係，支持台灣民主與安全。三十歲以下的台灣人可能從來沒想過，台灣人還會因為惹惱政府而「被失蹤」，被任意扣上罪名，必須跑到美國的人權聽證會申冤。

李凈瑜不肯低調妥協把李明哲交易回來，受到不少人批評，但誰敢說未來不會有更多莫名其妙誤觸中共地雷的李明哲們？看看那些依法辯護而入獄的中國律師們，台灣人難道會比他們更清楚共產黨的法律界線？

與李凈瑜一起到國會山莊救夫的，是中國維權律師唐荊陵的妻子汪艷芳、江天勇的妻子金變玲，以及謝陽的妻子陳桂秋。這些受害者不但沒有中國主流媒體敢報導，台灣也很少關注。畢竟「○八憲章」和「七○九律師」都是中國人的家務事，在台灣忙於內鬥、經濟不振，部分人又主張「去中國化」的趨勢下，台灣人對中國民主之路既無力也無心。

自稱是孫中山繼承者的中共，奉行的其實是「三民缺一主義」，但無可諱言，中國近年高舉的民族與民生大旗，對一些台灣人和海外華人有其吸引力。若不是兩岸關係陷入僵局，中國決定給予李明哲「國民待遇」，迫使李凈瑜和中國維權律師的妻子們坐上同一條船，台灣人是否能看見亞投行和一帶一路如此偉大的「中國夢」下的陰影？台灣人真的願意享受民主倒退三十年的國民待遇？

台灣人在民主之路上曾有豐富抗爭經驗，對於七○九律師等中國人權受害者的家屬，有機會提供人道協助和過來人的生存法則。民主不應只是台灣人專利，不是嗎？更何況北京的大鳥籠正等著所有人呢！