北京催港府 立法嚴懲港獨

2017-05-28

治港需為愛國者 全面貫徹基本法

〔編譯茅毅／綜合報導〕在中共中央政治局常委裡位列第三的中國全國人大委員長張德江廿七日在北京表明，在任何情況下，都不允許香港以「高度自治」為名，對抗中央權力。他強調，香港是中國不可分離的部分，治理特區團隊需由「愛國者」組成，要以更堅定的立場，以強大的「法律武器」去解決各種問題，「香港應當履行立法維護國家安全的憲制性責任」；「要牢牢把握一國兩制的根本宗旨」，全面準確貫徹實施《基本法》。

港府為「被授權」非分權 北京保留特首任命權

兼任中共中央港澳工作協調小組組長的張德江，係在北京人民大會堂召開的紀念香港基本法實施廿週年座談會上，發表約五十分鐘談話，他還稱，北京對香港擁有全面管治權，在「一國兩制」下，中央與香港的權力關係屬「授權與被授權關係」，而非「分權關係」。即將卸任的香港特首梁振英也稱，香港的民主和選舉「只可以與一般地方政府比較」，香港的高度自治乃出於北京之額外授權，中央因此保留了對特首當選人的任命權。

不容以「高度自治」為名 對抗中央權力

張德江的談話被視為中共敦促港府就基本法第二十三條「國家安全條例」加快立法，該條例禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂或竊取國家機密的行為。北京航空航天大學副教授田飛龍認為，這代表北京今後將繼續對港獨採「零容忍」立場，為打擊港獨，將動用制度權力，並要求港府採更積極的法律及政治作為。

不過，出席該研討會的香港特區基本法委員會委員譚惠珠在會後表示，會中並未談及二十三條立法問題。香港民主黨議員黃碧雲在港指出，在落實雙普選前，若為二十三條立法一定引起市民反彈。

張在研討會上強調，香港近年來有些人鼓吹香港擁有固有權力、自主權力，更宣揚本土自決、港獨，本質上旨在把香港變成一個獨立、半獨立的政治實體，把香港從中國分裂出去，對此，「我們絕不能視若無睹」。

港政治為特首「行政主導」 非立法或司法

張還稱，基本法規定的香港政治體制不是「三權分立」，亦非「立法或司法主導」，而是以行政長官為核心的「行政主導」。張提到，依照基本法產生的特區管治團隊須由「尊重中華民族」、「誠心誠意擁護祖國對香港恢復行使主權」、不損害香港繁榮穩定的「愛國者」組成，特首更須符合「愛國愛港」、「中央信任」等標準，且北京對香港公職人員是否擁護基本法、效忠國家與特區，均負監督責任。他表明，「牢固樹立國家觀念」係基本法實施的核心要求，「離開了這個基本前提，一切都無從談起。」