模擬反制北韓 美將測試攔截洲際飛彈

2017-05-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部廿六日宣布，計畫於本月卅日首度展開攔截洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）的測試，以期更精準地模擬北韓飛彈對美國本土所造成的威脅。

美國國防部飛彈防禦局卅日將測試「陸基中段飛彈防禦系統」（Ground-based Midcourse Defense，GMD），屆時將從馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）的美軍基地，發射一枚模擬洲際彈道飛彈的特製飛彈，其飛行速度將快於先前用於攔截測試的飛彈，並將從加州范登堡空軍基地發射「截殺載具」，預期將在太平洋高空一舉擊中模擬核子彈頭。

ＧＭＤ的運作原理是在偵測到敵方發射ＩＣＢＭ後，立即發射形同攔截飛彈的火箭升空，火箭會釋放出五英尺（約一．五二公尺）長的「截殺載具」，透過其內建的導引系統追蹤敵方飛彈軌跡，之後靠撞擊力量摧毀來襲飛彈彈頭，整個過程猶如「以子彈摧毀子彈」。

美國的飛彈攔截測試始於一九八三年，當時雷根總統為了在冷戰時期對抗唯一對手蘇聯，推動擊落蘇聯彈道飛彈的「星際大戰」計畫。以一九九九年後的紀錄來看，美方在該技術上的測試成果好壞參半，十七次測試中僅取得九次成功，且上述所指測試，亦非針對洲際彈道飛彈而實施。

美國雖擁有多套飛彈防禦系統，但特別針對北韓設計的系統，在技術上最具挑戰性，甚至被評為可靠程度最低。事實上，美方的陸基飛彈攔截系統自二○○四年起即就定位，包括阿拉斯加州葛瑞利堡的卅二座，以及加州范登堡的四座，但從未被使用於戰爭或進行全面測試，今年底前則還會增加八座，總數將達四十四座。