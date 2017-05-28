川普擬設戰情室 反制通俄調查

2017-05-28

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕與美國總統川普關係緊密的消息人士向路透透露，首度出訪的川普二十七日返抵國門後，將快馬加鞭成立「戰情室」，延攬前選戰要員與更多律師進入白宮，以正面迎擊歹戲拖棚，進而威脅重大政策推展的俄國干預美國大選調查案，該舉動將是川普面對相關醜聞，所展開最積極的反制努力。

消息來源說，「戰情室」成員包括川普女婿庫希納，以及白宮首席策士巴農。該計畫是由巴農與川普的幕僚長蒲博思敲定，川普的前選戰經理李萬多斯基預料將被延攬，最快下週加入川普政府。選戰期間，李萬多斯基因護主心切，數度對記者與支持群眾動粗，而於二○一六年六月被川普開除，儘管如此，他仍是川普信任的策士。

這項戰略重整肇因於華府的共和黨人對於所謂「通俄門」調查已愈益煩躁，加上白宮西廂持續混亂，川普的民意滿意度跌跌不休，凡此種種，將使川普的醫療保險改革、減稅與國家基礎建設重建計畫等議程偏離推展軌道。

再者，一名定期接觸白宮的消息人士也指出，自川普五月九日開除前聯邦調查局長柯米後，執法部門與情報單位走漏消息給媒體的頻率有增無減，白宮有必要有一個恰當的組織，得以讓他們專心政務，同時又能真正反擊這些攻擊與洩密。

另一位與白宮關係密切的共和黨人說，該新團隊將師法前總統柯林頓。一九九○年代晚期，面臨彈劾的柯林頓成立危機處理小組，來處理他與白宮實習生李文斯基的緋聞引發的衝擊，而讓白宮其他部門得以應付日常政策事務。他說：「白宮的目的是試圖控制危機以及媒體對特別檢察官的連篇報導。」