華郵爆料︰庫希納向俄提議 秘建聯絡線

2017-05-28

〔編譯張沛元／綜合二十六日外電報導〕華盛頓郵報二十六日引述曾聽取相關情報報告之簡報的官員的話報導說，透過美方監控到的俄羅斯通訊，美國總統川普的女婿、白宮高級顧問庫希納曾在去年底與俄羅斯駐美大使基斯利亞克會面，論及為川普政權移交團隊與克里姆林宮建立一個既保密又安全的溝通管道的可能性，甚至建議利用俄羅斯在美設施以免遭到監控。

這是華郵繼十五日踢爆川普在白宮接見俄羅斯外長拉夫羅夫與大使基斯利亞克時、自行外洩盟國提供的武裝激進組織「伊斯蘭國」的威脅情報後，再度揭發川普政府與俄國官方的接觸。國會眾議院情報委員會的民主黨成員希姆斯指出，川普團隊與俄羅斯接觸又刻意隱瞞已成固定模式，倘若華郵報導屬實，著實頗令人質疑。參議院情報委員會已要求川普團隊交出自川普宣布參選總統以來所有與俄羅斯相關的檔案、電子郵件與電話紀錄。

建議利用俄在美通訊設備

華郵指出，根據美方攔截到的俄羅斯通訊，基斯利亞克曾向莫斯科當局回報此一會面，提及庫希納是在兩人於川普尚未正式就任的去年十二月一或二日在紐約川普大樓會面時，提出上述利用俄羅斯在美的外交設施如大使館與領事館的通訊設備做為秘密通訊管道的建議；當時與會者除了庫、基兩人，還有川普政府的首任白宮國家安全顧問弗林。弗林已於今年二月因被踢爆曾與基斯利亞克會面並違法討論美國對俄羅斯的制裁，以及在此事上誤導包括副總統彭斯在內的白宮幕僚而黯然下台。

白宮、弗林律師與俄羅斯大使館皆不願對華郵的報導發表評論。俄羅斯有時會因懷疑其通訊遭監聽而故意在通訊中放入假消息，藉此在美方分析家之間散布錯誤訊息與製造混淆；但美國官員表示，並不清楚基斯利亞克向莫斯科當局謊稱自己曾與庫希納接觸能得到什麼好處，特別是在莫斯科展望俄美關係能大幅改善之際。

據稱庫希納的建議令基斯利亞克深感錯愕，畢竟此舉令莫斯科當局與川普團隊皆面臨安全風險；前任與現任美國情報官員也說，儘管俄羅斯外交官擁有與莫斯科當局聯繫的安全溝通管道，但庫希納希望能用此等管道的要求還是太過奇葩。