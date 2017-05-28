156萬穿上身 梅蘭妮亞「衣」鳴驚人

2017-05-28

美國第一夫人梅蘭妮亞陪同川普展開首次海外訪問期間，其穿著打扮一直是各方追逐焦點。有別於此前多以黑白色調為主，梅蘭妮亞在義大利西西里島七大工業國集團（G7）峰會期間的穿著令人耳目一新，尤其廿七日於卡塔尼亞歷史景點「象之宮」舉行的午宴上，梅蘭妮亞特地在米色連身洋裝外，搭配一襲色彩繽紛的3D立體織花外套，並手拿同款花卉錢包，把自己妝點成一個「花瓶」！據悉，該件外套為義大利精品Dolce & Gabbana的新品，價值五萬一千五百美元（約台幣一五六萬元），而二○一五年美國家庭平均收入只比這件外套多了四千美元。（編譯孫宇青）