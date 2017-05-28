G7峰會落幕 川普首度支持「反保護主義」

2017-05-28

多項議題 沿用去年共識

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕七大工業國集團（G7）第四十三屆領袖峰會廿七日在義大利西西里島的陶爾米納閉幕。首次與會的美國總統川普出乎外界預料，同意對抗「貿易保護主義」，但在氣候變遷議題仍不肯讓步，放話要到下週才會決定是否留在巴黎氣候協定當中。今年G7峰會公報僅有六頁，比起去年的卅二頁，篇幅大幅減少，但在多項國際議題上仍沿用去年共識，包括強調在俄羅斯入侵烏克蘭議題上採取進一步行動對抗俄國，呼籲北韓放棄核武，以及矢言打擊敘利亞的恐怖份子。

川普高舉「美國優先」政策，訴諸保護主義，外界原本預料川普不會支持G7峰會一貫的「反保護主義」立場。本屆G7峰會公報發布前，美國與各國在此議題上展開角力，川普並在會中重申美方對於公平貿易的要求。然而，美國最後選擇簽署公報，路透引述與會外交官員說法，「這是個進步，我們最終說服他們簽署承諾反對保護主義」。這是川普上任後，美方首度聲明支持反對保護主義，此前舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）經貿部長會議、二十國集團（G20）高峰會等，會後聯合聲明都在美方壓力下，刪除反對保護主義的措辭。

氣候議題仍不肯讓步 稱下週再決定

峰會的另一焦點，氣候與環境變遷議題，則未見川普讓步。德國總理梅克爾表示「整個氣候議題的討論都很困難，令人很不滿意。完全沒有跡象表明美國是否會留在巴黎氣候協定當中」。G7峰會公報指出，其他六國與歐盟重申堅定立即落實巴黎氣候協定的承諾，但「美國正處於檢視氣候變遷政策和巴黎氣候協定的進程，因而未能支持在此議題上的共識」。

川普廿七日透過「推特」表示，「我將在下週對巴黎氣候協定做出最後決定」，他此前曾批評全球暖化為一場「騙局」，並揚言退出前總統歐巴馬於二○一五年簽訂的巴黎氣候協定。

為了解決難民偷渡到歐洲的問題，義大利總理簡提洛尼廿七日促成非洲突尼西亞、肯亞、尼日、奈及利亞與衣索比亞五國領袖參與G7峰會，期望聚焦難民收容議題，敦促各國為難民開放合法管道，改善利比亞難民冒死橫渡地中海的現況，但該提議未獲支持與重視，路透引述與會外交官員說法，「美國和英國對此表達強烈反對，他們更著重安全。」

籲網路服務業者強化反恐

此外，七大工業國集團廿六日簽署一份強化對抗恐怖主義的聯合聲明，呼籲網路服務提供者與社群媒體公司大幅提升處理恐怖主義內容的努力，要求管控極端主義內容。聲明指出，網路已成為恐怖份子用來達成目的、宣傳暴力的重要工具，「儘管網際網路是過去數十年來最重要的科技成果，我們反對被恐怖份子錯誤使用。」