重摔記者 美議員當選人道歉

2017-05-27

儘管在美國蒙大拿州聯邦眾議員選舉前夕鬧出重摔英國《衛報》記者賈可布斯風波，共和黨候選人強佛特二十五日仍然以五成的得票率，擊敗得票率僅四成三的民主黨對手奎斯特，贏得這場被視為對川普政府滿意度投票的選戰。不過，他於勝選演說時，在妻子蘇珊陪同下，對自己毆打記者的行為公開道歉，坦承已學到教訓。這起事件引發蒙大拿州三大主要媒體在選前撤回對他的背書，連眾議院議長萊恩也要求他道歉。全國記者俱樂部則發表聲明，譴責川普政府的敵視媒體行為。