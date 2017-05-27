「通俄門」案 調查川普女婿

2017-05-27

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕華盛頓郵報上週披露，調查俄羅斯干預去年美國大選的聯邦調查局，已針對美國總統川普的一名「重要利害關係人」展開調查，由於報導並未指名，引起各方揣測。華郵二十五日直接點名這名關係人就是總統女婿、白宮高級顧問庫希納。由於庫希納主導美國對加、墨、中、俄等國外交及中東和平政策，不僅是川普最信賴的親信，也是在「通俄門」中被視為關鍵要角的唯一現任白宮官員，該消息必然衝擊川普。

華郵報導，去年十二月初，庫希納與俄國駐美大使基斯利亞克在紐約會面，之後再派一名副手與基氏見面。庫基會時準白宮國安顧問弗林也在場，當月稍後，弗林致電基氏，討論美國因俄干預大選而實施的制裁，弗林最後因該爭議性通話，遭白宮開除。庫希納在同月也與俄羅斯國有開發銀行總裁葛科夫會面，該銀行因俄國併吞烏克蘭的克里米亞，而於二○一四年遭美國制裁。消息來源說，庫希納因與俄方互動的「程度與性質」而遭調查。

紐約時報報導，庫希納在背景調查中對十二月與基氏與葛氏的會面沒有交代，之後其律師宣稱，這單純是一項錯誤，表示將予以修改。白宮則表示，相關會面都是正常且無關緊要的。

可能金融犯罪 也列調查

華郵說，除十二月的會面，前資深情報官員透露，聯邦調查局也緊密調查二○一六年春，川普親信與俄方的互動，包括當年四月，川普在華盛頓五月花飯店舉行的一場造勢活動。報導指出，庫希納、基斯利亞克與時任川普策士，現為美國司法部長的塞森斯都出席，會中，川普承諾將改善與俄國關係。

消息來源指出，調查人員也針對「通俄門」中可能的金融犯罪展開廣泛調查。不過他並沒有具體說明遭調查的事件與人物。美國司法部與聯邦調查局拒絕對上述調查予以證實或表達看法。

面對不利消息，庫希納的律師發表聲明，指庫希納將配合調查。華郵引述調查人士說法，指庫希納與前川普選戰經理曼納福特以及弗林的受調查類型不同，後兩者已是調查「目標」，意即涉嫌犯罪，但庫希納目前並不是，也就是調查人員並無意起訴他或懷疑他涉嫌犯罪。