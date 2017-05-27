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川普赴G7峰會 駁火貿易氣候議題

2017-05-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任後首次外交訪問的最後一站，為廿六與廿七日在義大利舉行的七大工業國集團（G7）第四十三屆領袖峰會。各界預料，矢言保護美國利益的川普，勢必會針對全球貿易、氣候變遷及難民等問題，再度挑戰當前的世界秩序，各國領袖也已做好準備與川普交鋒，盼施壓川普在相關議題上放軟姿態。此外，恐怖攻擊、敘利亞內戰和北韓核武威脅等，亦是峰會焦點。

由美、英、法、德、義大利、加拿大和日本組成的G7年度集會，一連兩日在義大利西西里島的陶爾米納（Taormina）登場，川普與英國首相梅伊、法國總統馬克宏、義大利總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）等人，均是該峰會的新面孔，會談的氣氛和成果備受矚目。路透引述該組織官員的說法指出，此次峰會為測試川普政府，將多大程度兌現「美國優先」政策，並進一步減緩國際情勢的不安。

恐攻、北韓核武 也是焦點

首先，日前才在比利時布魯塞爾的北約峰會上，直言德國向美國傾銷汽車「太壞了」的川普，預料將在G7峰會重申美方對於公平貿易的要求。川普經濟顧問兼白宮經濟委員會主席柯恩廿五日即表示，此次將會熱烈討論貿易問題，也會探討「自由和開放」的定義和方法。不過，其他成員國也將並肩作戰，嘗試說服川普支持遵照世界貿易組織規範的貿易活動。

峰會的另一焦點為氣候與環境變遷。由於川普此前曾批評全球暖化為一場「騙局」，還揚言要退出前總統歐巴馬於二○一五年簽訂的《巴黎氣候協定》，各國領袖已預告，將強力施壓川普在該議題上讓步。不過，峰會東道主、義國總理簡提洛尼說，在與川普會談後，川普仍然不支持該協定。

此外，針對非洲難民問題，今年以來義大利已單打獨鬥收容逾二十萬難民，但美國政府卻在近期的最新政府預算案中，大幅削減援助外國的計畫補助。義國總理簡提洛尼不僅呼籲各國分擔難民問題，也盼設立專門促進非洲經濟的資金，但川普政府對這兩項提議一概抗拒。

而在對抗「伊斯蘭國（ＩＳ）」等恐怖組織方面，近期面臨曼徹斯特演唱會爆炸案的英國首相梅伊，將在廿六日的峰會上帶頭討論相關因應方法。

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  • 七大工業國集團（G7）年度領袖峰會廿六日在義大利西西里島登場，美、英、法、德、加、義、日及歐盟領袖在會議開始前，觀賞義大利戰機的飛行表演。（路透）

    七大工業國集團（G7）年度領袖峰會廿六日在義大利西西里島登場，美、英、法、德、加、義、日及歐盟領袖在會議開始前，觀賞義大利戰機的飛行表演。（路透）

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