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中國擬國家情報法 社運人人自危

2017-05-27

〔編譯周虹汶／綜合報導〕路透二十六日報導，自中國在十六日公布「中國國家情報法」草案，再度籠統以「維護國家安全和利益」為名，賦予各情報機構至高無上權力後，中國不少社會運動者人人自危，擔心政府任意詮釋法律及加強監控。

中國國家主席習近平二○一三年上任以來，鎮壓公民社會與異議人士手法不斷推陳出新，以維護國家安全為名，陸續頒布「反間諜法」、「國家安全法」、「反恐怖主義法」、「境外非政府組織境內活動管理法」和「網路安全法」等。

「國家情報法」的「國家情報工作機構」，則包含國家安全機關、公安機關與軍隊的情報機構，自稱將依法在境內外執行工作，「可以採取技術偵察措施」，「可以進入限制進入的有關地區、場所」及使用百姓「交通工具、通信工具、場地和建築物」，還有「了解、詢問有關情況，查閱或者調取有關的檔案、資料、物品」，要求政府、民間各單位與個人配合。違者將受處分、警告或十五日以下行政拘留；若構成犯罪，再依法追究刑事責任。

英國倫敦大學國王學院的中國刑法專家艾華（Eva Pils）點出盲點：「國家情報法」草案所謂「國家安全的威脅，無一不包」，「實際上意味著，任何事都可被視為需要情報蒐集。」

曾獲諾貝爾和平獎提名的中國社運人士胡佳則告訴路透，「國家情報法」顯示出中國共產黨鎮壓異議的決心，「過去，黨暗著來；但現在，他們有信心公開說：『我們在監視你。』」胡佳認為，外傳習近平正為年底中共十九次全國代表大會後的繼續掌權鋪路，此舉無疑是威嚇民眾，「告訴他們要小心、要安靜。」

中國知名維權律師李和平之妻王峭嶺也說，打從夫婿兩年前因「七○九大抓捕事件」被拘，她就受到嚴密監控，甚至用電話及微信與律師安排會晤後，「但在我們說好見面的那一天，他們都被公安人員擋在家裡」，「那時我才知道，所有通訊都被監控了。」她更感嘆政府「任意詮釋法律，是件非常可怕的事」。

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  • 中國政府監控無孔不入，圖為首都天安門廣場的毛澤東肖像前安裝的監視攝影機。（路透）

    中國政府監控無孔不入，圖為首都天安門廣場的毛澤東肖像前安裝的監視攝影機。（路透）

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