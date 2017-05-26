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《中英對照讀新聞》Starbucks turns to Japanese tea culture for first outlet in Uji－星巴克為首家宇治分店向日本茶文化取經

2017-05-26

◎張沛元

U.S. coffee chain Starbucks is pulling out all the stops to blend in with its first cafe in Uji, Kyoto Prefecture, giving it a local tea culture theme and matching decor.

美國連鎖咖啡店星巴克正竭盡所能讓京都府宇治市的首家分店融入當地，賦予該分店宇治茶文化主題與相配合的裝潢。

The coffee shop will be opened by the front gate of Byodoin temple, a UNESCO World Heritage site, on March 31, Starbucks Coffee Japan Ltd. said on Feb. 7.

日本星巴克2月7日表示，這家坐落於名列聯合國教科文組織世界遺產的宇治平等院正門旁的咖啡店，將於3月31日開幕。

As the new outlet will occupy a space along the front approach to the temple, customers there can admire the fresh green of spring or colorful autumn foliage around the front gate and the Ujigawa promenade, which can be seen from the cafe.

這家新分店將佔據宇治平等院表參道一隅，消費者在此可欣賞平等院正門與宇治川遊步道附近的春之鮮綠與秋之楓紅，從店裡便可一覽無遺。

The building will have a gable roof to match the surrounding scenery, and Uji tea culture-related features will adorn the building, such as an ornamental lid of an Uji tea chest, according to Starbucks officials.

星巴克人員表示，該分店建築有懸山式屋頂，以符合周遭風景，還以宇治茶文化相關特色為裝飾，像是茶葉箱的裝飾用蓋子。

Another cafe and a parking lot stood on the site until last year.

直到去年，該店所在位置是另外一家咖啡店與停車場。

《新聞辭典》

turn to：慣用語，求助於。

pull out all the stops：慣用語，全力以赴，竭盡所能。例句：He pulled out all the stops for his girlfriend’s birthday party.（他竭盡所能辦好女朋友的生日趴。）

blend in：慣用語，融入。例句：The new museum blends in perfectly with the surrounding buildings.（新博物館完美融入於周遭建築群。）

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