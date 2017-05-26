崔順實女兒 願返南韓受審

2017-05-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕令南韓前總統朴槿惠被彈劾解職的「閨密門」案主要嫌犯崔順實，其廿歲女兒鄭維羅（Chung Yoo-Ra，前譯鄭尤拉、鄭宥娜）仍滯留丹麥，丹麥法院廿四日以推文方式宣布，鄭維羅已撤銷上訴高等法院，將遭到遣返，惟尚未決定遣返日期。南韓檢方此前以鄭涉嫌利用特權進入該國名校梨花女子大學就讀和第三方收賄罪為由，尋求丹麥當局將鄭遣返南韓。

崔順實之父崔太敏自創「永世教」，在「維基解密」外洩的一則美國駐韓大使館電文中，美國外交人員把據信對朴槿惠有極大影響力的崔太敏比作南韓的「拉斯普金（Rasputin，據稱為沙俄時代『妖僧』）」，而朴槿惠老友崔順實為「閨密門」醜聞核心人物，如滾雪球般的本案引爆南韓人民要求朴下台的大規模街頭示威抗議。

南韓當局發布通緝令後，鄭維羅一月一日就因簽證過期而被拘留。丹麥檢方三月同意韓方所請，鄭隨即對此向丹麥奧爾堡（Aalborg）地院提出異議，但在地院支持檢方決定後，鄭提出上訴。鄭維羅的律師艾利克森四月向法新社稱，鄭不願被遣返回國，主要是擔心與其稚子失聯，因為南韓當局已施壓和威脅她「乖乖合作」。艾利克森主張鄭無罪，遣返她出於政治動機。

惟據南韓官方調查，梨花女大已承認該校為讓鄭能入學而刷下其他比她更優秀的學生。南韓《首爾新聞》報導，與鄭接近的相關人士稱，鄭聽到文在寅當選總統的消息後很「失望」，於是決定回國受審，而她返國的時間可能在六月二日左右。