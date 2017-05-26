快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
美議員參選人 重摔記者 輕罪起訴
2017-05-26
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國蒙大拿州共和黨眾議員參選人強佛特（Greg Gianforte）二十四日遭到輕罪起訴，因為他疑似不滿英國《衛報》記者賈可布斯（Ben Jacobs）窮追猛問，憤而將對方重摔在地，他不僅可能面臨罰金或坐牢，而且還衝擊選情。
強佛特是在接受《福斯新聞》訪問前，於自己競選總部一間私人辦公室發生這起衝突，其選舉發言人指控，賈可布斯未獲允許便入內採訪，貿然將錄音機遞在強佛特面前，針對醫療保險議題窮追猛問。
《福斯新聞》員工目擊了這一幕，女記者阿庫納（Alicia Acuna）事後在一篇文章中詳述，強佛特當時雙手抓住賈可布斯的脖子，並從背後將他重摔在地，接著就出拳毆打。
另一方面，賈可布斯也發推文抨擊：「強佛特將我重摔，打破我的眼鏡。」《衛報》則公布一段長約四十五秒的錄音，強佛特當時怒斥：「你上次前來亦做此事，給我滾出這裡。」
蒙大拿州加拉廷郡警方指出，強佛特如被定罪，可能面臨最高五百美元的罰款或是六個月牢獄之災。
本案發生於蒙大拿州眾議員補選前夕，強佛特與民主黨候選人奎斯特（Rob Quist）等人，角逐前眾議員辛克（Ryan Zinke）出任內政部長後留下的空缺，由於蒙大拿州是共和黨票倉，此戰被視為對美國總統川普的滿意度投票。
強佛特原本選情看好，但事後該州兩家媒體已撤回對他的背書。民主黨陣營則呼籲他退出選舉，揚言在臉書上推出更多針對他的廣告攻勢，共和黨眾院議長萊恩則未對此發表評論。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國警破獲仿冒鞋廠 逾50萬雙名牌鞋全都假的
- 哪國家元首顏值高？ 蔡英文第40名 金正恩墊底
- 誇大? 北韓北極星2實戰 恐再一年
- 土官員：英炸彈客曾在伊斯坦堡機場過境
- 駐英處投書：WHA排除台灣恐危及全世界
網友回應
熱門新聞
- 台灣、甘比亞斷交 非裔男子淪外籍遊民逗留公園
- 南門護理大火頭七 傳事發前有人到處借打火機
- 司改分組決議 國會助理 納遊說法規範
- 揪感心! 湯姆哈迪為倫敦恐攻受害者募60萬
- 《時尚紅黃男》3
- 《設計異想家》IKEA×Tom Dixon
- 交長用特權訂位？ 交部澄清早預訂
- 竹科龍潭園區未回饋 鄭文燦允協調
- LV200元、NIKE500元 以為賺到 一穿全身過敏
- 美股連六紅 標普與那斯達克指數創新高
- 油國未加碼減產市場失望 油價重挫近5%
- 歐洲股市漲跌互見
- 新中橫望高段崩坍擴大
- 葛林︰美挺台參與ＷＨＡ很重要
- 曾愷玹不黏女兒 快樂當媽
- 帕丘利亞「大頭症」 冠軍帽戴不下
- 假援交騙上百竹科男 中國騙團半年撈10幾億
- 自由廣場》獨派氣勢不如統派
- 《慶端午全台獨有》南屯穿木屐躦鯪鯉 30日登場
- 《古董珠寶的情與愛》3
- 《端節連假》機車禁上旗鼓輪 新旗航班提早開
- 中職》暌違2年8個月 阿福投1人次勝投
- 殷仔再動刀? 球團總裁沒想過
- 反同要寄冥紙 還要發動公投
- 主戰場山水沙灘 旅遊新熱點
- 當我們戴上了Gucci Watch……
- 大帝第3戰失常 傑佛森爆料︰他病了
- 伴癌嬤顧弟妹 聽障生慈孝當楷模
- 《家的歸屬感》旅居私宅
- 奢華紅底鞋 秋冬華麗誘惑
- 全國首設毒品防制局 明年1月掛牌
- 弊端頻生 永豐金3高層請辭 立委酸斷尾求生
- 自由廣場》中華台北國 中國台灣省
- 《家的歸屬感》質感覺醒
- 珠寶與藝術的對話
- 基隆七賢橋改建 拚農曆年前通車
- 桃機三航廈今動工 拚2020年完工
- 〈謠言終結站〉喝糖飲得白血病? 會影響發育與健康
- 中國一帶一路 95%日企沒興趣
- 上市櫃公司Q1匯損 已逾去年三倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美議員參選人 重摔記者 輕罪起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分