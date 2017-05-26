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美議員參選人 重摔記者 輕罪起訴

2017-05-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國蒙大拿州共和黨眾議員參選人強佛特（Greg Gianforte）二十四日遭到輕罪起訴，因為他疑似不滿英國《衛報》記者賈可布斯（Ben Jacobs）窮追猛問，憤而將對方重摔在地，他不僅可能面臨罰金或坐牢，而且還衝擊選情。

強佛特是在接受《福斯新聞》訪問前，於自己競選總部一間私人辦公室發生這起衝突，其選舉發言人指控，賈可布斯未獲允許便入內採訪，貿然將錄音機遞在強佛特面前，針對醫療保險議題窮追猛問。

《福斯新聞》員工目擊了這一幕，女記者阿庫納（Alicia Acuna）事後在一篇文章中詳述，強佛特當時雙手抓住賈可布斯的脖子，並從背後將他重摔在地，接著就出拳毆打。

另一方面，賈可布斯也發推文抨擊：「強佛特將我重摔，打破我的眼鏡。」《衛報》則公布一段長約四十五秒的錄音，強佛特當時怒斥：「你上次前來亦做此事，給我滾出這裡。」

蒙大拿州加拉廷郡警方指出，強佛特如被定罪，可能面臨最高五百美元的罰款或是六個月牢獄之災。

本案發生於蒙大拿州眾議員補選前夕，強佛特與民主黨候選人奎斯特（Rob Quist）等人，角逐前眾議員辛克（Ryan Zinke）出任內政部長後留下的空缺，由於蒙大拿州是共和黨票倉，此戰被視為對美國總統川普的滿意度投票。

強佛特原本選情看好，但事後該州兩家媒體已撤回對他的背書。民主黨陣營則呼籲他退出選舉，揚言在臉書上推出更多針對他的廣告攻勢，共和黨眾院議長萊恩則未對此發表評論。

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  • 美國蒙大拿州共和黨眾議員參選人強佛特二十四日重摔記者，恐對其選情造成衝擊。 （美聯社）

    美國蒙大拿州共和黨眾議員參選人強佛特二十四日重摔記者，恐對其選情造成衝擊。 （美聯社）

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