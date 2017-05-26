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巴西示威失控 總統出兵護首都

2017-05-26

朝野抨擊 政府宣布撤回總統令

〔編譯陳正健／綜合報導〕成千上萬抗議人士二十四日走上巴西首都巴西利亞街頭，要求深陷貪污醜聞的總統泰梅爾下台，其中有示威者衝入政府部會大樓，大肆破壞及縱火，至少有四十九人受傷、七人遭到拘捕。此為該國自二○一三年以來最大反政府抗爭。為此，泰梅爾當日下令出動一千五百名軍隊保護政府部會。不過，動用軍力保衛首都引發軍事執政復辟的質疑，在朝野各界抨擊壓力下，巴西政府二十五日宣布撤回總統令。

媒體估計示威者人數在十到十五萬人之間，而巴西警方估計為三萬五千人。抗議人士遊行前進總統府，國會和政府大樓就在兩側。示威群眾多數保持和平理性，但其中有一小群人戴著面具，向官員投擲石頭，衝入農業部、文化部和計畫部等政府部會。示威者在農業部縱火燒毀家具，破壞陳列的前部長相片，甚至以煙火射擊警方，在政府大樓牆壁噴上反泰梅爾的塗鴉。一名部會發言人告訴法新社，抗議民眾在房間縱火，大樓內人員遭到疏散。為此，警方以震撼彈、橡膠子彈和催淚瓦斯，阻擋遊行民眾。與此同時，國防部亦宣布，泰梅爾已下令派駐一千五百名士兵，保護各部會大樓。下議院則在左派人士佔據講台後暫時休會。

此前，巴西政府時常出動軍隊助警方維持法治，或協助奧運等活動。不過，因為巴西於一九六四至一九八五年間曾受軍事統治，泰梅爾的出兵觸動敏感神經，就連其政壇盟友「社會民主黨（PSDB）」主席傑瑞沙提（Tasso Jereissati）也坦言感到震驚。在野的工人黨則指控泰梅爾對人民宣戰，要求他下台。

遊行主要針對泰梅爾貪污醜聞

這次遊行是由左派團體和工會發起，主要針對泰梅爾的貪污醜聞，他涉嫌支付一名入獄政治人物封口費，並且涉及賄賂。最高法院上週對此進行調查，但泰梅爾拒絕下台，堅稱沒有不法。此外，他們也反對泰梅爾的撙節政策，不滿政府欲砍掉豐厚的年金制度。

泰梅爾則堅稱撙節政策已經發揮效用，巴西是拉丁美洲最大經濟體，歷經兩年經濟衰退後，雖然失業率目前仍高達十四％，但現在已經出現復甦跡象。

去年九月，泰梅爾於前總統羅塞夫遭到彈劾後繼任，上台不到一年支持率僅剩個位數，深陷醜聞的他可能成為巴西這一年來第二位下台的總統。除了貪污案外，巴西最高選舉法院將在六月六日，重審羅塞夫與泰梅爾於二○一四年是否使用非法資金競選；本案也有可能摘掉泰梅爾的總統職位。

泰梅爾若罪名成立，由於沒副總統，將由眾議院議長暫代總統職務，同時國會將於三十天內選出他的繼任者，執政至明年十月大選選出新總統為止。泰梅爾的執政聯盟目前陷入分裂，第三大黨「社會民主黨」已宣布，如泰梅爾下台，將繼續留在政府確保政權正常轉移。

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  • 示威群眾闖入農業部等政府部會，並且縱火焚燒。（歐新社）

    示威群眾闖入農業部等政府部會，並且縱火焚燒。（歐新社）

  • 一名戴防毒面具的示威者，試圖踢走警方所發射的催淚瓦斯彈。（法新社）

    一名戴防毒面具的示威者，試圖踢走警方所發射的催淚瓦斯彈。（法新社）

  • 巴西首都巴西利亞二十四日爆發街頭抗爭，示威者發起「佔領首都」行動，要求涉貪的總統泰梅爾下台。（法新社）

    巴西首都巴西利亞二十四日爆發街頭抗爭，示威者發起「佔領首都」行動，要求涉貪的總統泰梅爾下台。（法新社）

  • 一名示威者面對鎮暴警察列隊進逼，仍然不願後退。（法新社）

    一名示威者面對鎮暴警察列隊進逼，仍然不願後退。（法新社）

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