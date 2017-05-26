誇大? 北韓北極星2實戰 恐再一年
〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國研究北韓動向的網站「北緯三十八度（38 North）」分析指出，北韓宣稱新型中程飛彈「北極星二型」現階段已具有實戰部署能力，雖然這項主張「過於誇大」，但預估只要一年左右北韓該型飛彈很可能就具有戰力。
北韓在二十一日成功試射「北極星二型」，北韓官媒隔天大肆報導，宣稱最高領導人金正恩非常滿意打了「一百分」，並下令進行量產與實戰部署。「北緯三十八度」指出，大量儲備飛彈需要一年以上的時間，若在年內完成實戰部署，數量也極為有限，僅足夠用於訓練。
「北緯三十八度」分析「北極星二型」的攻擊性質，認為它較適合當做反擊的武器，即使可靠度低且部署數量少，一旦部署後即具有一定的威懾效果。北韓若要對南韓發動攻擊，應該仍會使用現有的中程飛彈「飛毛腿ER」或「蘆洞」。
讓「北緯三十八度」專家關注的是北韓在二十一日的試射中，首次於彈頭安裝攝影鏡頭，雖然並不是重大的技術進步，但專家認為，透過鏡頭拍攝彈頭重返大氣層時的圖像數據，如果累積到一定數量，將有助於提升誘導技術，要掌握這項技術需要十年以上的時間。
另外，北韓的飛彈開發有重大進展，關島可能已進入射程，美軍陸戰隊司令奈勒（Robert Neller）二十四日在參院聽證會作證時表示，考慮對駐沖繩陸戰隊移師關島計畫進行調整。目前美軍駐沖繩陸戰隊員約一．九萬人，美日兩國政府在二○一二到一三年間達成協議，將在二○二○年代前期把其中的約四千人移師至關島，約五千人轉移至夏威夷等地。
奈勒指出，部隊移師關島後仍必須持續訓練以維持快速反應能力，但關島因為環境問題缺乏訓練設施，將部隊送到前線的運輸手段也不夠完備。奈勒雖然強調關島移師計畫目前尚無變化，日本官房長官菅義偉也表示毫無所悉，但日美政府人士與軍事專家認為，如移師關島生變，駐沖繩美軍遷出時間表可能延後。
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