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川普出席北約峰會 布魯塞爾人:快滾

2017-05-26

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十五日報導〕美國總統川普首次海外出訪幾乎跑遍半個地球，在結束中東和梵蒂岡的行程後，二十五日赴比利時首都暨歐盟總部布魯塞爾出席北約峰會，與各國領袖討論共同反恐、歐盟國防經費和北約的責任分擔。

再批北約盟國 未負擔防禦經費

川普在北約耗費十億美元新建的總部為九一一恐攻紀念碑揭幕時，不留情面地責怪成員國未履行對該組織的財務承諾，他也不願重申美國對該組織的集體防禦承諾。他說，廿八個成員國裡，有廿三個目前仍未支付其所該付的費用以及應當負擔的防禦經費，這對美國人民和納稅人並不公平。

北約會議此次最受矚目的兩大「新人」就是川普跟本月上任的法國總統馬克宏。在峰會舉行前，川普先在布魯塞爾的美國大使館內與馬克宏會面（見圖，法新社），當面恭喜他打了一場「不可思議的選戰且贏得驚人的勝利」，還稱自己很榮幸與他在一起。馬克宏則回答，很高興見到川普，「我們將就反恐、經濟、氣候與能源的廣泛議題進行討論」。隨後兩人共進午餐。法國總統府在會前就聲明，在地區防禦問題上，雙方並無對立重疊。川普一度威脅要退出的巴黎氣候協議，也將在會面中被馬克宏提出討論。

北約秘書長史托騰伯格在會議召開前就對外宣布，北約將加入反極端組織「伊斯蘭國」的國際聯盟。歐洲理事會主席圖斯克跟川普會面後表示，雙方在許多領域都有共識，唯獨在俄羅斯議題上「各有不同」。他不敢說美歐在這個議題上百分之百同調，但是說到烏克蘭衝突的時候，兩方的立場又顯一致。川普的上任加上歐洲部分國家大選後出現新領袖，讓美歐雙邊關係亟待重新定調。川普在競選時對北約「過時」、歐盟「即將解體」的批評雖仍言猶在耳，但大家都注意到他上任後已開始轉調。

川普不住一般飯店而入住大使館，讓美國安全部門以安全因素為由逐一調查附近街道的居民，引起當地民眾的反感。不少布魯塞爾人都希望川普趕快離開。川普曾稱布魯塞爾是一個「可怕的城市」跟「罪犯控制下的軍營」，之後又改口說該市是個「美麗之城和偉大地方」，但還是難消當地民眾之恨。

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  • 北約會議此次最受矚目的兩大「新人」就是川普跟本月上任的法國總統馬克宏。（法新社）

    北約會議此次最受矚目的兩大「新人」就是川普跟本月上任的法國總統馬克宏。（法新社）

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