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大嘴巴洩英情資 川普下令調查
2017-05-26
〔編譯張沛元／綜合二十五日外電報導〕英國二十五日對與美國分享的曼徹斯特自殺炸彈恐怖攻擊情報再度在美國媒體上曝光大為憤怒，英相梅伊公開強調，英美情報分享植基於信賴，她會向美國總統川普表明，雙方執法單位分享的情報必須保密。在此同時，由於情報外洩有妨害調查之虞，英國警方已停止與美國分享曼城恐攻情報。
梅伊在抵達比利時布魯塞爾的北約總部時告訴記者，「我今天將向川普總統表明，（英美兩國）執法單位之間所分享的情報必須保密」。川普則下令要司法部調查這次情資外洩，更揚言辦人。川普在北約峰會上與各國領袖一同為曼城恐攻默哀後發表談話，指曼城恐攻「殘忍、野蠻」，只有反擊才能阻止恐攻，美國永遠不會停止對抗恐怖主義。
令英方如此憤怒的原因在於紐約時報刊出多張與曼城自殺炸彈恐攻有關的照片，其中二十五日見報的頭版照片是包括螺絲釘與螺絲帽的碎片，此外還有一塊藍色背包殘骸，其他照片則是引爆器與電池。紐時並未詳述照片來源，僅稱為英國當局提供。之前美官員還曾向美國媒體外洩曼城恐攻嫌犯阿貝迪的身分與調查細節，當時就曾引發英方不悅。
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