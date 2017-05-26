| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

曼城恐攻 凶嫌父、弟利比亞落網

2017-05-26

已逮11嫌 疑與恐怖組織有關

〔編譯張沛元、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合二十五日外電報導〕英國二十五日展開新一波突擊，大舉圍捕與日前曼徹斯特演唱會自殺炸彈恐怖攻擊有關人士，迄今十一名落網者中包括已死亡的沙爾曼．阿貝迪的父親、兄長與胞弟，而且疑似皆與恐怖組織有所關聯。在此同時，有情報顯示阿貝迪在犯案前數日曾從英國返回利比亞省親，途經德國杜塞道夫與土耳其伊斯坦堡，但英方懷疑阿貝迪此行可能另有所圖。

英國衛報指出，消息人士透露，與曼城攻擊有關的一個恐怖網絡仍有多人在逃，但警方的調查工作已經取得重大進展。根據了解，除了一名女性在被捕後數小時獲釋，目前仍有十名與曼城恐攻有關人士遭警方拘留，包括在利比亞落網的阿貝迪之父拉瑪丹．阿貝迪與二十歲的胞弟哈希姆．阿貝迪，至於稍早在南曼徹斯特喬爾頓被捕的二十三歲男子，英國媒體推測很有可能是阿貝迪的兄長伊斯邁．阿貝迪。利比亞警方表示，哈希姆早就知悉阿貝迪的恐攻計畫，且兩人皆為伊斯蘭教遜尼派武裝激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）成員；哈希姆遭利國當局監控已有一個半月，調查小組提供的情報顯示，哈希姆打算在的黎波里發動恐攻。

至於在接受媒體訪問時被利比亞反恐部隊逮捕的拉瑪丹則是在訪問中為次子阿貝迪辯護，指稱大約五天前才與阿貝迪通過電話，阿貝迪在電話中一切正常，他並稱阿貝迪不屬於任何組織。衛報報導引述一名曾與拉瑪丹並肩作戰的消息人士的話說，拉瑪丹在推翻格達費的二○一一年利比亞革命中與恐怖組織「利比亞伊斯蘭戰鬥組織」（ＬＩＦＧ）並肩作戰。該組織與犯下美國九一一恐攻的開打組織及其首腦賓拉丹有關。

在此同時，二十二歲的自殺炸彈犯阿貝迪犯案前的行蹤也令人好奇。阿貝迪在案發前四天曾返回利比亞探視雙親與弟妹。土耳其表示，阿貝迪在犯案前先前往歐洲、然後到並非敘利亞的第三國，再到伊斯坦堡阿塔圖克國際機場，最後又回到歐洲。ＩＳ主要勢力範圍在敘利亞。德國警方則表示，阿貝迪在犯案前四天曾到過杜塞道夫。杜塞道夫是去年犯下德國首都柏林耶誕市集卡車恐怖攻擊案的主嫌艾姆里的活動地點，該市有數百人被情報當局認定具有安全威脅，警方正在調查阿貝迪在當地的活動情形。

英國武警在恐怖威脅因曼城恐攻而升至最高級後已開始在各重要地點巡邏，去年十二月起固定在英國地下鐵系統巡邏，如今則將巡邏範圍首度擴及全國各地鐵路。

恐攻威脅 法六度延長緊急狀態

鑑於歐洲大陸恐攻威脅升高，法國總統馬克宏在二十四日宣布，將原本期限到七月半結束的全國緊急狀態延至十一月一日，並將向國會提出相關立法案。法國是自前年巴黎發生恐怖攻擊事件後宣布緊急狀態，而這是法國第六度延長緊急狀態。

廣告
  • 犯下英國曼徹斯特恐怖攻擊的自殺炸彈犯阿貝迪之20歲的胞弟哈希姆．阿貝迪，23日在利比亞落網。（法新社）

    犯下英國曼徹斯特恐怖攻擊的自殺炸彈犯阿貝迪之20歲的胞弟哈希姆．阿貝迪，23日在利比亞落網。（法新社）

  • 犯下英國曼徹斯特恐怖攻擊的自殺炸彈犯阿貝迪之父拉瑪丹．阿貝迪在利比亞落網。（路透）

    犯下英國曼徹斯特恐怖攻擊的自殺炸彈犯阿貝迪之父拉瑪丹．阿貝迪在利比亞落網。（路透）

  • 疑似引爆器。（取自網路）

    疑似引爆器。（取自網路）

  • 英國政府對於曼城恐攻情報遭美國政府外洩給媒體大為不滿。圖為美國媒體刊登的調查相關照片，包括疑似引爆器以及炸彈犯阿貝迪使用的藍色背包碎片。（取自網路）

    英國政府對於曼城恐攻情報遭美國政府外洩給媒體大為不滿。圖為美國媒體刊登的調查相關照片，包括疑似引爆器以及炸彈犯阿貝迪使用的藍色背包碎片。（取自網路）

  • 阿貝迪在攻擊案前一天被監視器所拍到的畫面。（取自網路）

    阿貝迪在攻擊案前一天被監視器所拍到的畫面。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凶嫌落網 利比亞 曼徹斯特
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：曼城恐攻 凶嫌父、弟利比亞落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.