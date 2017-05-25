| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南基督榮光教會凌晨惡火 父子1傷1無生命跡象 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

神秘巨口鯊現身日本 隔天死亡

2017-05-25

〔編譯林翠儀／綜合報導〕棲息在深海極為罕見且生態充滿謎團的巨口鯊，廿二日受困於日本千葉縣館山市外海的定置網內，儘管相關業者細心安置，這頭巨口鯊仍於廿三日上午確認死亡。當地水族館業者廿四日將巨口鯊從海底撈起，經測量這頭巨口鯊長五．四公尺、重逾一噸以上，將交由專家進行研究。

巨口鯊棲息在太平洋和印度洋等熱帶到溫帶海域水深約兩百公尺的深海，頭大嘴大、細牙成鬚狀，保有古代鯊魚的原始形態，過去在日本、台灣及菲律賓等地海域被目擊或捕獲案例僅約一百例，其中日本佔廿例。由於極為罕見，也被稱為夢幻鯊魚。目前專家對巨口鯊的生態仍相當陌生。

日本媒體報導，千葉縣館山市業者廿二日在榮浦漁港外海的定置網，發現一頭受困的巨口鯊，業者將其安置並通知專家進行觀察記錄，吸引大批水族館人員前來參觀。知名的魚類專家「魚君」也下海和巨口鯊共游，可惜經過一晚仍無法保命。初步觀察，這頭巨口鯊右側胸鰭有一道長約六、七公分的傷痕，但無法據此判定死因。

另外，巨口鯊上浮到海水表面也常被懷疑與地震有關。去年四月十四日九州發生熊本大地震的隔天，三重縣捕獲一尾長五公尺、重約一噸的巨口鯊。二○一一年一月十四日，三重縣捕獲巨口鯊後約兩個月，便發生東北大地震。一四年四月十四日靜岡捕獲巨口鯊，一個月後伊豆大島近海發生芮氏規模六地震。

廣告
  • 受困於日本千葉縣館山市外海的定置網內的巨口鯊23日上午確認死亡。（取自網路）

    受困於日本千葉縣館山市外海的定置網內的巨口鯊23日上午確認死亡。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巨口鯊
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：神秘巨口鯊現身日本 隔天死亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.