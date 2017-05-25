神秘巨口鯊現身日本 隔天死亡
2017-05-25
〔編譯林翠儀／綜合報導〕棲息在深海極為罕見且生態充滿謎團的巨口鯊，廿二日受困於日本千葉縣館山市外海的定置網內，儘管相關業者細心安置，這頭巨口鯊仍於廿三日上午確認死亡。當地水族館業者廿四日將巨口鯊從海底撈起，經測量這頭巨口鯊長五．四公尺、重逾一噸以上，將交由專家進行研究。
巨口鯊棲息在太平洋和印度洋等熱帶到溫帶海域水深約兩百公尺的深海，頭大嘴大、細牙成鬚狀，保有古代鯊魚的原始形態，過去在日本、台灣及菲律賓等地海域被目擊或捕獲案例僅約一百例，其中日本佔廿例。由於極為罕見，也被稱為夢幻鯊魚。目前專家對巨口鯊的生態仍相當陌生。
日本媒體報導，千葉縣館山市業者廿二日在榮浦漁港外海的定置網，發現一頭受困的巨口鯊，業者將其安置並通知專家進行觀察記錄，吸引大批水族館人員前來參觀。知名的魚類專家「魚君」也下海和巨口鯊共游，可惜經過一晚仍無法保命。初步觀察，這頭巨口鯊右側胸鰭有一道長約六、七公分的傷痕，但無法據此判定死因。
另外，巨口鯊上浮到海水表面也常被懷疑與地震有關。去年四月十四日九州發生熊本大地震的隔天，三重縣捕獲一尾長五公尺、重約一噸的巨口鯊。二○一一年一月十四日，三重縣捕獲巨口鯊後約兩個月，便發生東北大地震。一四年四月十四日靜岡捕獲巨口鯊，一個月後伊豆大島近海發生芮氏規模六地震。
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