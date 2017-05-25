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東奧總經費估1.39兆日圓

2017-05-25

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本東京舉辦二○二○年奧運及帕運，總經費不含預備費用達一．三九兆日圓（約三七八○億台幣）。另外，消息人士透露，日本打算在二○二○年三月十一日之後啟動各地聖火接力傳遞活動，但傳遞時間長達一三三天將超過國際奧委會（ＩＯＣ）規定的一百天內，東奧籌委會正在尋求ＩＯＣ放寬限制。目前宮城縣石卷市等地震重災區已表態，希望成為聖火出發地。

日媒報導，主辦的東京都、東奧籌委會及日本政府，目前已就東京奧運高達一．三九兆日圓總經費的分攤額度達成協議，東京都和東奧籌委會各負擔六千億日圓、政府負擔一千五百億日圓，其餘的四百億日圓可能由相關地方政府負擔，卅一日將召開中央與地方協調會。

報導指出，東京都以外的奧運場館分佈在北海道和宮城、福島、千葉、埼玉、神奈川、靜岡六縣。對於都外場館約五百億日圓的臨時建設費，東京都和東奧籌委會基本決定對半分攤，無需地方政府出資。在此情況下，地方政府僅須分擔警備費、租借費、運輸費、醫療費、住宿費等共四百億日圓。日本奧運相丸川珠代廿四日透露，承辦賽事的地方政府已基本達成協議，將承擔一定的費用。

另外，為了凸顯二○二○年東京奧運所代表的震災重建意義，籌委會提出了四十七都道府縣聖火接力傳遞時間表，計畫從二○二○年三月十一日東北大地震九週年之後立即啟動，到七月廿四日開幕之前，傳遞期間長達一三三天。

除了東北震災區之外，去年四月及十月先後發生嚴重地震的九州熊本縣及鳥取縣也將列為重點環繞地區。東北大地震的重災區宮城縣石卷市等地已經表態，希望成為聖火出發地。

不過，聖火傳遞日程長達一三三天，已超過ＩＯＣ的規定，目前還無法確定ＩＯＣ是否放寬限制，另一方面，日本內部也有意見要求縮短日程以節省成本，未來還將繼續進行協調。

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  • 日本東京舉辦2020年奧運及帕運，總經費不含預備費用達1.39兆日圓。（路透）

    日本東京舉辦2020年奧運及帕運，總經費不含預備費用達1.39兆日圓。（路透）

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