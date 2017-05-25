選前曾互槓 川普、教宗相見歡
川普推文︰追求世界和平的決心比以往更堅定
〔編譯周虹汶／綜合報導〕進行上任後首度海外出訪的美國總統川普，廿四日來到梵蒂岡，由於他在去年大選期間和羅馬天主教宗方濟各針鋒相對，兩人這場初次會面，格外動見觀瞻，一開始互動也略顯不自然，不過很快氣氛就變得熱絡，教廷公報稱這場會面氣氛誠摯，雙方表達希望能在「醫療照護、教育與協助移民」上共同合作。川普則在前往布魯塞爾時於空軍一號上推文表示，「與教宗方濟各會面是一生的榮幸，我離開梵蒂岡時，追求世界和平的決心比以往更堅定」。
美國總統與教宗堪稱是西方世界最具影響力的兩大領袖，方濟各依據往例，在官邸使徒宮（Apostolic Palace）三樓的書房與川普會晤；不過梵蒂岡官員向川普打趣預告，規格不像「紐約川普大樓」。教宗在門口親自迎接，但他的態度不像以往遇到外國領袖般從容；倒是川普主動上前說「這是莫大榮幸。」
《華盛頓郵報》指出，一開始教宗臉色嚴肅，直到兩人握手之後，氣氛才轉趨熱絡。兩人在翻譯人員協同下，進行卅分鐘私人對話。根據教廷指出，兩人交換了「國際事務與透過政治協商和跨宗教對促進世界和平的觀點，並特別提到中東情勢和保護基督徒社群」。川普稍後說，這場會面「很棒」、「教宗是個不得了的人物」。
與川普私人對話結束後，教宗向第一夫人梅蘭妮亞開起玩笑，問她「妳今天給他吃了什麼，Potica ?（一種斯洛維尼亞點心）」出生在斯洛維尼亞的梅蘭妮亞微笑回答，「Potica」。
教宗最後也送給川普，他前年為氣候變遷議題發布的通諭複本、去年為第五十屆世界和平日發表的文告《非暴力—促進和平政治的風格》簽名複本，以及一只橄欖枝木雕，另提示裡頭隱含的意義：「你成為引領和平的一只橄欖枝，這是我的渴望。」川普則回應：「嗯，我會讀讀它們」，「我們能善用和平」，離去時也再度強調，「謝謝你，謝謝你。我不會忘記你說過的話。」
儘管選後改稱正密切關注氣候變遷問題，川普選前曾說此議題全是「騙局」，和教宗主張大相逕庭。此外，他力推美國和墨西哥邊境圍牆，讓教宗撂下重話，指此舉「非基督徒」；但川普反控方濟各質疑其信仰之舉，非常「不光彩」。至於方濟各批評川普競選時的反伊斯蘭教言行，讓川普放話：「假設且如果梵蒂岡被伊斯蘭國（ＩＳ）攻擊，…我可以向你們保證，教宗屆時只會期待和祈禱，要是川普當初當選就好。」
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