川杜電話聊北韓 美擬以外交解危機

2017-05-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上月廿九日首次以東道主身分召開東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）領袖高峰會，並在峰會後和美國總統川普通話。菲律賓政府記錄兩人通話的文字稿廿三日曝光，印有「機密」字樣的文件內容顯示川普和杜特蒂提及北韓領導人金正恩，杜特蒂評價金正恩「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」，川普則在電話中稱有可能與北韓爆發重大衝突，他已有各種選項，但想用外交解決危機。

杜特蒂向川普表示，各國在東協峰會上都表達對朝鮮半島情勢的擔心，但大家都願意支持美國，因為「只要金正恩手上有這些飛彈和彈頭，我們便永無安寧，不知道接下來還會發生什麼事」。川普則詢問杜特蒂，他認為金正恩是不是個「穩定」的人，杜特蒂表示金正恩的「腦袋不正常，他可能隨時就會發瘋」、「手中有危險的玩具，可能會為全人類帶來極大的痛苦和折磨」。

川普向杜特蒂表示，北韓的飛彈發射系統不成熟，「所有火箭都墜毀了，這是個好消息」，他並提到五角大廈上月派遣兩艘「全世界最厲害的」的「核動力潛艦」至朝鮮半島海域，「我們不能讓有核武的狂人像這樣為所欲為。我們有很多火力，比他還多，乘以廿倍，只不過我們不想使用罷了。」而在談到中國及其應付核威脅的能力時，川普則要求杜特蒂呼籲中國國家主席習近平對北韓施加壓力。

川普和杜特蒂預計十一月在馬尼拉的東亞高峰會和美國—東協峰會碰面，但川普仍於電話中兩度熱情邀請杜特蒂「在任何你想來的時候」訪問白宮；此前杜特蒂曾揚言終生不會踏上美國土地一步。川普在通話之初便大力讚揚杜特蒂為擺脫毒品氾濫的努力，表示他在「掃毒計畫的表現簡直不可思議。做得很好。」川普並趁機批評歐巴馬「前任總統不明白這事，但是我懂。」杜特蒂去年六月卅日就職後大力掃毒，反毒行動導致將近九千人喪生，歐巴馬並曾為「血腥掃毒」槓上杜特蒂。