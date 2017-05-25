小天后 哀戚返美
2017-05-25
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）23日搭乘私人專機，返抵家鄉美國佛羅里達州波卡雷頓機場。據報導，當饒舌歌手男友麥克米勒（Mac Miller）上前迎接她時，她的神情頗為哀傷。據美國《Us》週刊報導，亞莉安娜在這起血腥慘案發生後，「整晚與舞者痛哭，不斷說著她真的很愛她的粉絲」。粉絲則透過「推特」發文，指她主動向演唱會罹難者家屬接觸，願為不幸喪生的粉絲支付喪葬費用，但未獲證實。此外，據稱亞莉安娜的母親瓊恩，爆炸發生時就坐在台下第一排貴賓席，當時她鎮定地協助護送並帶領部分歌迷到後台安置，等確定安全後才讓他們離開。（取自網路）
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