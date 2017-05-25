| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南基督榮光教會凌晨惡火 父子1傷1無生命跡象 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 國際

小天后 哀戚返美

2017-05-25

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）23日搭乘私人專機，返抵家鄉美國佛羅里達州波卡雷頓機場。據報導，當饒舌歌手男友麥克米勒（Mac Miller）上前迎接她時，她的神情頗為哀傷。據美國《Us》週刊報導，亞莉安娜在這起血腥慘案發生後，「整晚與舞者痛哭，不斷說著她真的很愛她的粉絲」。粉絲則透過「推特」發文，指她主動向演唱會罹難者家屬接觸，願為不幸喪生的粉絲支付喪葬費用，但未獲證實。此外，據稱亞莉安娜的母親瓊恩，爆炸發生時就坐在台下第一排貴賓席，當時她鎮定地協助護送並帶領部分歌迷到後台安置，等確定安全後才讓他們離開。（取自網路）

廣告
  • 亞莉安娜粉絲透過「推特」發文，指她主動向演唱會罹難者家屬接觸，願為不幸喪生的粉絲支付喪葬費用，但未獲證實。（取自網路）

    亞莉安娜粉絲透過「推特」發文，指她主動向演唱會罹難者家屬接觸，願為不幸喪生的粉絲支付喪葬費用，但未獲證實。（取自網路）

  • 美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）23日搭乘私人專機，返抵家鄉美國佛羅里達州波卡雷頓機場。據報導，當饒舌歌手男友麥克米勒（Mac Miller）上前迎接她時，她的神情頗為哀傷。（取自網路）

    美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）23日搭乘私人專機，返抵家鄉美國佛羅里達州波卡雷頓機場。據報導，當饒舌歌手男友麥克米勒（Mac Miller）上前迎接她時，她的神情頗為哀傷。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆炸 英國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：小天后 哀戚返美


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.