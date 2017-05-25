社群發威民間輸暖 愛漫曼城
2017-05-25
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十四日報導〕體育館攻擊事件後的曼徹斯特氣氛悲傷，數千人聚集在阿爾伯特廣場（Albert Square）為死者默哀，鮮花卡片滿佈，「我們不怕、我愛曼城」的標語散落一地。各大城市主要公共場所都有軍警人員配戴槍械巡邏，但在肅穆的氣氛中，許多人注意到被極端主義份子列為攻擊目標的歐洲國家，民間社會在這類危難時刻的應變能力，在社群媒體協助下越來越成熟，發揮的功效也愈來愈大。
例如，爆炸當晚，網路上隨即出現#RoomsForManchester的「推特」關鍵字，提供無法回家的人在旅館或民家臨時過夜。這些連結提供住宿者的地址、地圖和聯絡方式，曼城市長伯漢姆（Andy Burnham）半夜也在他的官網上轉推這條臨宿消息。
攻擊現場附近的兩個捐血站，透過網路動員後也大排長龍，許多人看到推文後趕來捐血，讓醫院救人。這種民間自救行動在此前德國和法國的類似災禍中都曾出現過，曼城此次恐攻則是更成熟的運用。
網路不僅對受害者的立即協助產生龐大助益，連警方蒐證、媒體報導也極為仰賴民眾提供的畫面或照片。網友利用社群媒體尋找失蹤親友，「臉書」也隨即啟動安全通報系統，讓人知道在攻擊現場附近的親友是否平安。許多名人也透過社群媒體發布致哀訊息，更有網友利用這個管道發動募款和志工服務。
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