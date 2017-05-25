行乞遇恐攻 ２街友衝回救人
民眾鼓勵 募得百萬
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館恐怖攻擊案發生當下，兩名平時在附近出沒的街友派克（Chris Parker）和瓊斯（Stephen Jones），原本可以跟著奔逃的人群離開現場，但在知道發生爆炸後，立刻衝進體育館協助救援。兩人的義舉充分顯現人性光輝，廿三日被媒體封為「英雄」，甚至有民眾發動群眾募資，已為他們募得超過兩萬五千英鎊（約台幣一百萬元）。
法新社報導，卅三歲的派克廿二日晚間在曼徹斯特體育館門廳區乞討，一聲轟然巨響把他震倒在地，人群尖叫奔逃，但他起身後沒有跑開，而是「本能地」跑回爆炸現場幫忙。派克表示，「到處都有人倒臥在地。地上都是鐵釘、螺絲釘，人們背上有一個一個的洞。我無法忘記那些尖叫聲和那股味道……我真不想這樣說，但那聞起來就像燒焦的肉」，「我看到一名小女孩，她的腿不見了，我用現場在賣的Ｔ恤幫她包紮，問她：『你的爸爸媽媽呢？』她說：『爸爸在工作，媽媽在上面那邊。』」派克心想，她媽媽應該已經死了，他後來試圖協助另一名年約六十歲的婦人，但她在他的懷中死去。
派克露宿曼徹斯特街頭約一年，常會到這座可容納二．一萬人的體育館，向聽演唱會的群眾討些零錢，他指出，「我不停的哭，最讓人震驚就是這只是場孩子的演唱會。」
從受傷者臉上手臂上 拔下鐵釘
至於卅五歲的瓊斯已在曼徹斯特露宿一年多，他表示，一想起台階上滿是鮮血的事發現場，還是忍不住感到難過，「好多孩子渾身是血在哭泣、尖叫。我們得從他們的手臂上拔下鐵釘和其他東西，有些還卡在幾個小女孩的臉上」。
瓊斯說，「我們幫孩子們把臉上的鮮血抹掉。有個小女孩渾身是血，她的母親不停尖叫，我們幫小女孩把Ｔ恤脫掉，好在她沒有受傷，身上的都是其他人的血」，他也盛讚當地警方以極快的速度抵達現場，準備好所有的緊急救護服務。瓊斯說，「如果我沒有回去幫忙，棄那副模樣的孩子們不顧，我會沒辦法放過自己。我是街友，這不代表我沒有良心。曼徹斯特有很多好人幫我，我也要回報。」
派克和瓊斯的義舉受到社會「英雄式」的推崇。為派克發起的群眾募資已募得超過一萬英鎊（約台幣四十萬元），募資發起人表示，街友在社會中備受歧視，卻能展現出如此的無私和勇氣，他感覺自己必須伸出援手。為瓊斯發起的群眾募資則已募得超過一．五萬英鎊（約台幣六十萬元），民眾希望能藉此幫助他覓得住所。
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標題：行乞遇恐攻 ２街友衝回救人
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