因應北韓威脅 美日合作新神盾雷達
〔編譯林翠儀／綜合報導〕為因應北韓飛彈威脅，美國雷神公司和洛克希德馬丁公司打算分別與日本合作夥伴三菱電機、富士通聯手，競相開發神盾防禦系統使用的新型雷達，若開發順利，可能裝設於二○二○年以後服役的日本神盾艦或陸基神盾系統上。
外電報導，兩家美國企業看中日本高性能的半導體技術，日本使用藍光LED原料「氮化鎵」（GaN）製造的高性能半導體，具有低耗能、高出力的特徵，不但可以縮小雷達的體積，還能大幅提升探測距離與識別能力。
彈道飛彈防禦的主力裝備神盾艦，擅長防空戰鬥，艦上裝置了上空與低空警戒的兩種雷達，美國海軍二○一八年將開始配備的新型雷達，正是雷神公司以自製GaN所開發的「SPY-6雷達」，但是低空警戒用雷達將沿用現有的雷達，雷神公司看中三菱電機的GaN技術，考慮以美日聯手的方式共同開發新雷達。
另一方面，洛克希德馬丁公司未能爭取到美軍下一代神盾雷達的訂單，所以打算使用富士通的GaN技術，提高該公司的雷達性能。消息人士表示，新雷達將擴大日本偵測與鎖定的範圍，比現行部署在海上的雷達還要擴大數倍。
報導指出，日美兩國武器裝備的共同開發皆是由政府主導，消息人士透露，兩國政府對於雷神和三菱電機、洛克希德馬丁和富士通兩大陣營的聯手計畫感到高度興趣，但目前尚未介入，防衛省與這四家公司對此也很低調不願做出評論。
日本目前擁有六艘神盾艦，第七艘預定在二○二○年服役，第八艘則是二○二一年，此外，日本也計畫引進陸基神盾系統，最晚於二○二三年完成部署，報導指出，如果兩組美日企業開發順利，屆時兩艘新神盾艦和陸基神盾系統都可能部署其中一組開發的新雷達。
另外，美日目前正在共同研發新型海上反飛彈系統的標準三型飛彈「SM3 BLOCK 2A」，若新型雷達共同開發案能夠實現，將成為兩國加強飛彈防禦技術的第二件合作案例。
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