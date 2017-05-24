收押後首出庭 朴槿惠概不認罪
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠廿三日首次親赴首爾中央地方法院受審，當庭否認所有指控，第二次開庭預計在廿五日，若被定罪，最少將面臨十年刑期，至多可能終其一生將在牢獄中度過。朴槿惠因捲入「閨密門」醜聞遭彈劾下台，三月卅一日遭法院裁定收押後，上月十七日被檢方以十八項罪名正式起訴，所涉賄款高達五九二億韓元（約十七．一億台幣）。
閨密崔順實也出庭 2人無互動
朴槿惠廿三日素顏穿著深藍色便服，左胸前配戴寫有囚號「五○三」的圓形別針配件，頭髮隨意向後梳成髮髻，在女警押送下，戴著手銬走進法院。約一五○名朴槿惠的支持者聚集在法院外揮舞國旗，高舉「朴槿惠是無辜的，立刻釋放她」等標語，當朴的囚車經過時，他們高聲尖叫與哭泣。朴槿惠是繼全斗煥和盧泰愚之後，第三位出庭受審的南韓前總統。
昔日閨密崔順實廿三日也出庭受審，但朴、崔兩人零互動，沒有打招呼或說話，甚至沒有眼神接觸。朴槿惠出庭時神情冷漠，大多保持端正坐姿，兩眼直視前方。崔順實的表現則截然不同，在法官確認身分時就已開始抽泣。她當庭表示「讓相識四十多年的朴槿惠總統走上法庭，我有罪」，聲稱希望朴為世人所記得的模樣，是一生都奉獻給國家的總統，「我很抱歉讓朴槿惠以這副模樣站在這裡。她並不是會被賄賂收買的人」。
南韓第五大財閥「樂天集團」（Lotte Group）會長辛東彬廿三日也出庭受審，三人都沒有承認罪行。
庭審開放給一般民眾的六十八個旁聽席，上週自逾五百份申請中抽籤決定，申請人多半是二、三十歲的年輕人。去年曾參與首爾「倒朴」燭光集會、主修音樂的二十二歲大學生許鎬恩（譯音）告訴路透，「這是歷史性的一頁，我想親眼看到朴槿惠出庭。好多人很開心朴槿惠遭彈劾，她已為她的罪行付出代價，而這只是開始。」朴槿惠受審的「四一七」室擠滿了人，七十歲的李在鳳（譯音）向法新社表示，「朴槿惠應該徹底被懲罰，不能被原諒，才不會重蹈覆轍」。
律師質疑檢方 未說明如何共謀
朴、崔涉嫌以協助三星電子副會長李在鎔順利取得集團經營權為誘因，要求三星向崔掌控的Mir財團、Ｋ體育財團捐款百億韓元。朴槿惠的辯護律師柳榮夏（譯音）當庭否認所有指控，質疑檢方在公訴書中沒有說明朴、崔如何共謀從三星集團收取金錢。柳榮夏稱，檢方主張朴槿惠的青瓦台幕僚、政策調整秘書安鍾範，按照朴的指示，透過「韓國全國經濟人聯合會」資助上述財團，但其實朴沒有下達設立這些財團的指示。
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