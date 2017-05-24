川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二十三日向國會提出二○一八年度預算報告，將要求四兆美元（約一百二十兆台幣）預算，同時大幅刪減未來十年聯邦政府開支三．六兆美元，以達到預算平衡。受衝擊最大的是從醫療補助、助學貸款到糧食券等提供弱勢民眾的社會福利經費，而此族群正是將川普送進白宮的主力之一。這份預算有如重新調整政府開支項目輕重緩急的撙節版，可能徹底改寫政府對窮人的扶助。
這份預算報告概括了川普在總統選戰中主張的「美國優先」，報告預測今年赤字將從五八五○億增加到六○三○億美元，但若採取川普提出的方案，即使在不削減社會安全保險退休計畫，或聯邦政府提供老人的「聯邦醫療保險」（Medicare）兩大政府開支項目，同時保障國防開支不受影響的情況下，依舊能在二○二七年打消赤字，甚至能有一百六十億美元的小幅預算盈餘。
拿窮人開刀 幫富人減稅
川普政府規劃國防預算增加十％，邊境安全預算二十六億美元，其中十六億用於在美國與墨西哥邊境築隔離牆；未來十年刪減聯邦政府補助窮人就醫的「醫療補助計畫」（Medicaid）經費逾八千億美元，削減「補充營養援助計畫」（SNAP，即糧食券）經費一九二○億美元、減幅幾乎達三十％，以及整體社會福利計畫經費削減兩千七百二十億美元；提供窮人的「孩童健康保險計畫」（CHIP）經費也將被砍約二十％，殘障津貼預算削減七百二十億美元。總計未來十年政府花在社會安全網計畫的預算將大砍超過一兆美元。
民主黨人和打擊貧窮提倡運動者批評，川普一方面剝奪提供美國最弱勢族群的支持，一方面卻給最富有的人減稅。聯邦參議院民主黨領袖舒默說，這份預算會有「驚人的人類成本」。共和黨資深眾議員羅傑斯也說，「它在這裡（眾議院）會有一段艱辛的路」。
這份川普上任後第一個完整會計年度的預算計畫也反映出川普認為大部分納稅人錢被政府以有如散財童子般亂花。他將外交援助計畫從過去的補助款，改為必須償還的貸款形式，但以色列和埃及例外。此外，川普也提出透過禁止無證移民取得育兒減抵稅額或低收入所得稅扣抵額，在未來十年省下四百億美元。另一方面，他要求十年兩百五十億美元預算用於由他女兒伊凡卡提倡的一項計畫，給予首次為人父母者在生產或領養小孩後享有六週有薪假。
川普平衡預算赤字的方式，還包括開放美國最大野生保育區「北極國家野生保育區」的鑽油租約，十年可望帶來十八億美元；以及從一八年會計年度開始出售一半的美國戰略原油庫存量，總計到二七年可望進帳一六六億美元。美國戰略原油庫存量六億八千八百萬桶，居全世界之冠。
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標題：川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
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