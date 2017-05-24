美參院調查通俄門 弗林拒傳票

2017-05-24

引用美國憲法第五修正案

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯疑似干預美國二○一六年總統大選的「通俄門」案，去年七月引來美國聯邦調查局（ＦＢＩ）關切，加上窮追不捨的ＦＢＩ前局長柯米九日突然被開除，都讓全案備受矚目。不過，「通俄門」案主角之一的前國家安全顧問弗林廿二日引用美國憲法第五修正案，拒絕接受聯邦參議院情報委員會要他交出相關文件的傳票。民主黨聯邦眾議員同日則加碼指控，弗林涉嫌在安全背景查核時說謊，隱瞞一年前曾赴俄和俄國總統普廷共進晚餐並由俄國買單。

美國中央情報局前局長布瑞南（John Brennan）廿三日在眾議院情報委員會作證時，驚爆他在去年夏天就對俄國試圖爭取川普陣營內某些人的合作感到憂慮，並且成為第一個警告俄方要節制的美國官員。布瑞南說，雖然他不知道俄國是否與川普陣營有任何勾結，但去年八月四日，他直接致電俄羅斯聯邦安全局（ＦＳＢ）首長，警告如果俄國繼續干預美國大選，必會產生副作用、妨害兩國關係改善；當時俄方否認干預，但承諾會向普廷提出此問題。

參議院情報委員會八日以傳票要求弗林供出通俄案全部文件，但弗林的律師凱爾納（Robert Kelner）廿二日回函援引美國憲法第五修正案，拒絕提交文件「自證其罪」；強調「公眾與日俱增窮追猛打」讓弗林卻步，況且司法部十七日已任命ＦＢＩ前局長穆勒（Robert Mueller）擔任特別檢察官承接本案，構成了法律險境，更讓弗林難以配合參議院情報委員會調查。

參議院情報委員會的兩黨議員，都對弗林的決定感到失望，但強調會對他手中文件與證詞「窮追猛討」，只是還沒決定做法。美國國會研究服務處（ＣＲＳ）則指出，可行措施有三：透過行政機關進行刑事起訴、要求法院進行民事審判，或動用七十五年來未見的「藐視國會」理由拘禁弗林。

弗林拒絕配合參院調查後，聯邦眾議院監督委員會民主黨籍議員康明斯（Elijah Cummings）也隨即拿出國防部文件，再指身為美國國防情報局前局長的弗林，去年初在更新安全背景查核時說謊：前年十二月，弗林曾去俄國首都莫斯科參加晚宴，就坐在普廷旁邊；行程由俄國出錢，有宣傳戰之虞，弗林卻謊稱是美國民間公司贊助。

另一方面，川普雖否認干預調查，穆勒新官上任三把火，據傳已迅速掌握外界盛傳記載川普開口替弗林說情的柯米備忘錄，也已進ＦＢＩ總部和調查本案的探員會面。根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）取得之消息，川普妨害司法與否，以及搶先取得柯米證詞，將是穆勒下一步調查重點。