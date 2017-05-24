川普阻查通俄門 曾找2情報首長
〔編譯管淑平／綜合報導〕華盛頓郵報二十二日報導，飽受「通俄門」疑雲糾纏的總統川普，為了抵擋聯邦調查局（ＦＢＩ）的「通俄門」調查，曾經找上國家安全局（ＮＳＡ）局長羅傑斯（Michael Rogers）和國家情報首長柯茨（Dan Coats）幫忙，要他們公開否認有任何證據顯示川普選戰與俄羅斯政府勾結。
2人都拒絕替川普背書
華郵引述現任以及前任官員說法，川普是在ＦＢＩ局長柯米三月二十日在聯邦眾議院情報委員會作證指出ＦＢＩ正在調查川普選戰相關個人與俄羅斯政府之間的任何關聯或合作後數天，在同一週內先後致電柯茨、羅傑斯提出上述請求，但是遭兩人以不恰當為由拒絕。川普向羅傑斯說，如果沒有勾結的證據，就公開說出來；羅傑斯聽了很驚訝，但是仍禮貌地解釋他為何不能這麼做，一來這是進行中的調查，二來他不願意公開談論機密事務。
川普與羅傑斯的談話被記錄在一份ＮＳＡ內部備忘錄中；國家情報首長辦公室是否也留存類似的備忘錄記錄川普與柯茨的對話，目前並不清楚。官員表示，這類備忘錄可提供給負責指揮ＦＢＩ「通俄門」調查工作的特別檢察官穆勒。熟悉此事的人士透露，白宮官員也查探情報首長的口風，是否可能直接干涉柯米促使ＦＢＩ放棄調查前國家安全顧問弗林。
想藉口國安阻FBI 重演水門案
現任及前任情報資深官員認為，川普提出這些要求是混淆視聽的烏賊戰術，以打擊ＦＢＩ調查工作的公信力，此舉也威脅情報機構的獨立性，川普根本不在乎維持這樣的分際。
中央情報局（ＣＩＡ）前法務長史密斯（Jeffrey H. Smith）說，川普此舉與「水門案」中，總統尼克森企圖利用中情局以國安為由封殺ＦＢＩ調查的手法如出一轍，他稱川普此舉是「駭人聽聞的濫權」。
一名前任情報高層官員說，「問題重點不在於（川普）要求他們發出聲明，而是要求他們就一項進行中的調查行動發出不實聲明」。
國安局以正在進行調查為由拒絕評論。白宮一名發言人說，「不證實或否認根據匿名個人非法洩漏消息所作的無憑無據說法」。
眾議院情報委員會副主席、民主黨議員史契夫（Adam B. Schiff）說，華郵這篇報導是「又一令人不安的指控，顯示總統干預ＦＢＩ的調查」，國會有必要找來相關官員就此事作證。
川普二十二日在耶路撒冷與以色列總理納坦雅胡會面後回答記者提問，為他遭指控將以方情報洩漏給俄羅斯外交部長和駐美大使之事辯護，他說他在該次會晤中「從未提到以色列這個字或這個名字」。川普正在籌組一支律師團，並親自從數家事務所挑選律師，以迎戰「通俄門」調查。
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