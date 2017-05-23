146年傳奇 美國玲玲馬戲團謝幕

2017-05-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國知名的「玲玲兄弟與巴拿姆貝理馬戲團」（Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus）廿一日在紐約完成最後一場演出，告別一百四十六年「地表最偉大演出」的悠久歷史。

玲玲馬戲團的告別秀在紐約市納索郡體育館（Nassau County Coliseum）登場，粉絲離情依依，以致票房銷售一空，最後演出也透過網路直播。一名馴獸師在演出時感性地告訴滿場觀眾：「再見了，地表最偉大演出。」

玲玲馬戲團是美國最後一個透過巡迴火車演出的馬戲團，最有名的表演之一是大象表演秀，估計每年有一千萬人觀賞該團演出。團員多數時間都是在火車上度過。

隨著網路興起，手機、電腦和遊戲蔚為娛樂主流，馬戲團的觀眾年年下滑，營運成本升高。玲玲馬戲團去年五月結束一百多年來主要賣點的大象表演後，門票銷售繼續下滑。該團母公司費德娛樂公司（Feld Entertainment）終於在今年一月宣布將結束表演。

玲玲馬戲團謝幕的另一主因，則是動保意識抬頭。動保團體認為，強迫動物表演並將牠們在美國境內四處運送，等於是虐待。對於馬戲團關門的決定，動保團體在紐約市高舉海報，上面寫著：「告別了，動物的施虐者。」

一名五十七歲婦人回憶，她從小就與父親觀賞玲玲馬戲團演出，在欣賞告別作時不禁落淚。另有觀眾難過地表示：「這令人感傷，但回憶長存。每個人心中都有一個孩子。」