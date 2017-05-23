登聖母峰最後險關 「希拉瑞」崩塌
〔編譯魏國金／綜合報導〕六度登上世界最高峰聖母峰峰頂的英國登山家莫斯戴爾（Tim Mosedale）證實，攻達聖母峰頂前的最後一道險關「希拉瑞台階」（Hillary Step）已經崩塌，恐增添攻頂的危險。今年聖母峰春季攀登期將於本月底結束，由於天候惡劣，致使攻頂行程延宕，許多登山客急著趕在登山期結束前攻頂，有四名登山客在廿一日攻頂時喪生。
莫斯戴爾推測，希拉瑞台階可能在二○一五年尼泊爾強震中崩塌。以一九五三年首位攻頂成功的紐西蘭登山探險家希拉瑞爵士為名的該台階，坐落於聖母峰東南山脊高八七九○公尺處的露岩地形，這塊幾近垂直的陡狹露岩有十二公尺高，被攻頂客認為是登上八八四八米高的聖母峰頂前，最後一道障礙。
莫斯戴爾說，去年五月他攻頂期間，「美國喜馬拉雅基金會」刊登希拉瑞台階的照片，該台階崩塌的說法開始流傳，但由於照片盡是皚皚白雪，難以判定該路段是否崩毀。五月十六日第六度攻頂成功的他，在返回基地營後，在「臉書」上公佈一張希拉瑞台階的殘跡照，與幾年前的相關照片對照，顯示發生重大的地形改變。
莫斯戴爾說，「名為希拉瑞台階的大片岩石確定不復存在」。他感嘆，該台階與聖母峰的攻頂史密切相關，台階的崩毀是「一個紀元的結束」。
莫斯戴爾指出，希拉瑞台階崩塌可能讓攻頂較容易，因為不再涉及垂直露岩的攀爬，但也可能更加危險，因為往上攀登的路線可能有限，致使攻頂客必須在冷冽的高海拔處等待。他說，這將形成瓶頸效應，希拉瑞台階過去常造成瓶頸，但在幾年前，有關單位固定了上行與下行的繩索，目前的狀況將難於安全往下穿越台階處。
英國登山家波寧頓爵士（Sir Chris Bonington）二○一二年受訪時曾說，困在該台階可能非常致命，若天氣逐漸變差，滯留該處兩個半小時將是攸關生死。
今年三月聖母峰開放攀登以來，迄今已有六人罹難。尼泊爾當局指出，聖母峰春天登山季的罹難人數平均為六人。今年獲得攀登許可的登山客達三百七十一人，創下歷年新高，原因可能是二○一四與一五年發生致命雪崩意外，導致許多人無法成行所致。
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標題：登聖母峰最後險關 「希拉瑞」崩塌
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