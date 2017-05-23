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什麼文該刪? 臉書編審內規解密

2017-05-23

不容許對公眾人物或特定族群威脅

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕社群網站「臉書」為了管控平台上的仇恨言論、恐怖主義、情色和暴力等內容，本月初曾宣布增添三千人力篩檢貼文內容。英國《衛報》廿一日獨家曝光「臉書」審核貼文的內部指導原則，面對廿億用戶，每週審核超過六五○萬個可能是假帳號的舉報，意味著審核者通常只有十秒鐘決定貼文的去留。

據報導，臉書內部有逾百款審核的指導原則，包括內部培訓手冊、電子表格和流程圖，種類五花八門，應用於涵蓋暴力、恐怖主義、色情、種族歧視、自殘等內容的爭議。除了傳統的道德爭議，臉書還得應對如「復仇式情色」（revenge porn）等新挑戰；復仇式情色是指民眾在未取得同意的情況下，利用網路公開分手情人的暴露影像。

追蹤者超過10萬 隱私低於一般用戶

報導列出多項指導原則說明臉書的刪文標準，例如臉書不容許針對公眾人物或特定族群的威脅，貼文「有人要槍殺川普」會被移除，但「弄斷那婊子的喉嚨」沒有針對特定人物，則可被保留。追蹤者超過十萬的用戶會被定義為「公眾人物」，享有比一般人低的隱私程度。臉書允許用戶直播自殘影片，理由是「不希望審查或懲罰陷入困境的人」。若有助於引起社會對精神疾病的關注，暴力致死的影片不一定會被刪除。此外，臉書也證實會利用軟體早一步攔截問題內容上網，但這仍處於初期階段。

報導引述內部員工說法指出，「臉書不可能完全管控所有內容。臉書成長的速度太快，貼文實在太多。」臉書官方並未對該報導發表評論，僅表示安全是首要考量。臉書全球政策管理部負責人貝克特（Monica Bickert）發聲明表示，「維持臉書網友安全是我們最重要的工作。我們努力盡可能保持臉書的安全，同時也確保言論自由。」美國和歐洲近來興起對管理不當網路內容的重視。

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  • （路透檔案照）

    （路透檔案照）

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