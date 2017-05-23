誇北極星2成功 北韓宣布量產
金正恩下令實戰部署
〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓官方「朝鮮中央通信社」二十二日報導，人民軍已成功進行地對地中長程彈道飛彈「北極星二型」實戰部署前的最終試射，親臨現場視察的最高領導人金正恩盛讚這次試射「完全成功」，已下令進行量產與實戰部署。中國外交部對此表達反對立場，呼籲各方克制。聯合國安理會也將應美國、日本和南韓要求，於二十三日召開緊急會議。
北韓二十一日傍晚在內陸平安南道北倉附近發射一枚飛彈，飛行高度約五百六十公里，飛行距離約五百公里，落入朝鮮半島東岸的日本海海域。朝中社二十二日發布新聞，宣稱試射成功，國營電視台也在下午播出試射影片。據報導，金正恩看著安裝在飛彈上的攝影機即時傳回的地球影像，表示「從我們發射的火箭上看地球感覺很壯觀，整個世界看起來很美。」
改良自潛射彈道飛彈
日本放送協會（NHK）報導，北極星二型飛彈是改良自潛射彈道飛彈「北極星（SLBM）」的增程版，採用相同的「冷發射（cold launch）」技術。北韓公布的影像顯示，搭載於移動式發射台上的北極星二型飛彈，被壓縮氣體彈射至一定高度後才點燃火箭發動機，火箭噴出的白色煙霧也是使用固體燃料的特徵。
朝中社聲稱，透過此次試射全面驗證履帶式發射車的冷發射系統、制導和穩定化系統、各級分離系統、大功率固體發動機等各系統運行可靠精準。彈頭攝影機拍攝的影像也顯示，姿態控制系統也運行到位。
報導指出，金正恩對試射結果相當滿意，認為北極星二型飛彈無可挑剔，是「非常成功的戰略武器」，下令儘快進行量產，並部署在北韓人民軍的戰略作戰部隊。日本官員擔心，北極星二型飛彈量產化將對日本的安全造成更大威脅。另外，朝中社也首次提到十四日試射「火星十二型」飛彈，射程可涵蓋美國夏威夷與阿拉斯加州。
南韓韓聯社報導，韓軍推算北極星二型飛彈的射程約兩千公里，屬於中程彈道飛彈，至於「戰區高空防禦系統（薩德，THAAD）」是否偵測到二十一日北韓試射飛彈的動態，南韓國防部發言人表示，薩德系統可探測、監視北韓飛彈發射全部過程，但韓、美兩國不會公布監測到的情況。
南韓合同參謀本部發言人盧載全（Roh Jae-cheon，譯音）表示，韓、美兩國情報當局認為，北韓已成功獲取改善其飛彈技術有效性的有意義數據資訊，但北韓是否已掌握彈頭重返大氣層的技術，則須進一步分析。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
- 飽受網路霸凌壓力 法官判維冠籃太太酌減賠償金
- 女星懷雙胎胞男娃 老公爽賞600萬額度白金卡
- 技職博覽會將登場 35校秀特色
- 推動完成訴訟、組織金字塔化
- 勇士拚總冠軍賽門票 今日賽事預告與轉播
- 和碩童子賢：期許今年重啟成長
- 蘇迪曼盃》快打俄晉8強 我明戰南韓
- 光隆家商許羿云、徐浩崴 獲保德信志工菁英獎
- 農委會提昇現金救助入母法 廢止舊令「一行文」惹議
- WHA開議 美、德、澳發言挺台灣
- 《自由廣場》高齡醫師退場機制
- 咖啡因飲料稽查 3件標示出包
- 拍未成年猥褻照 將重判重罰
- 故宮展櫃離奇彈開 找不到原因
- 積穗國小附幼抽籤誤重按 名單擺烏龍
- 《李登輝故居》源興居屋頂塌 遊客惋惜
- 停聘1年 夏林清轟未獲答辯
- 喝魚湯竟撈出「一截手指」？網友驚：可能是刑案...
- 小英「密訪」煉油廠 民代質疑黑箱
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Han Kuang live-fire drills start at bases on Taiwan
- 台東正興村 用陶甕寫歷史
- OPEC減產協議延長 減產數量應會擴大
- 05/23 各報重點新聞一覽
- 暖東峽谷譯Warm East 基隆市長笑場
- 避開城岸遺跡…淡海輕軌一期可望明年通車
- 長榮中學張文銘 摘12張專業證照
- 木瓜農轉種溫室香瓜 無毒好口碑
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 矽晶圓Q3缺口恐更大 短缺市況持續到明年
- 前男友散布裸照 國中女崩潰想跳橋
- 家佈置像拍片場 復古憶童年
- 房市拖累 標普降澳洲23銀行信評
- 高鐵站故宮展示櫃 竟有死蒼蠅
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 瀝青一碰就碎 苗5線多處路損
- 雨少產季慢1個月 綠竹筍價揚
- 修法沒講清楚 農民誤傳取消現金救助
- 《自由廣場》回應「警專應取消獨立招生」
- 遠傳數位萬事通 24小時待命
標題：誇北極星2成功 北韓宣布量產
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email