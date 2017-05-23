誇北極星2成功 北韓宣布量產

2017-05-23

金正恩下令實戰部署

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓官方「朝鮮中央通信社」二十二日報導，人民軍已成功進行地對地中長程彈道飛彈「北極星二型」實戰部署前的最終試射，親臨現場視察的最高領導人金正恩盛讚這次試射「完全成功」，已下令進行量產與實戰部署。中國外交部對此表達反對立場，呼籲各方克制。聯合國安理會也將應美國、日本和南韓要求，於二十三日召開緊急會議。

北韓二十一日傍晚在內陸平安南道北倉附近發射一枚飛彈，飛行高度約五百六十公里，飛行距離約五百公里，落入朝鮮半島東岸的日本海海域。朝中社二十二日發布新聞，宣稱試射成功，國營電視台也在下午播出試射影片。據報導，金正恩看著安裝在飛彈上的攝影機即時傳回的地球影像，表示「從我們發射的火箭上看地球感覺很壯觀，整個世界看起來很美。」

改良自潛射彈道飛彈

日本放送協會（NHK）報導，北極星二型飛彈是改良自潛射彈道飛彈「北極星（SLBM）」的增程版，採用相同的「冷發射（cold launch）」技術。北韓公布的影像顯示，搭載於移動式發射台上的北極星二型飛彈，被壓縮氣體彈射至一定高度後才點燃火箭發動機，火箭噴出的白色煙霧也是使用固體燃料的特徵。

朝中社聲稱，透過此次試射全面驗證履帶式發射車的冷發射系統、制導和穩定化系統、各級分離系統、大功率固體發動機等各系統運行可靠精準。彈頭攝影機拍攝的影像也顯示，姿態控制系統也運行到位。

報導指出，金正恩對試射結果相當滿意，認為北極星二型飛彈無可挑剔，是「非常成功的戰略武器」，下令儘快進行量產，並部署在北韓人民軍的戰略作戰部隊。日本官員擔心，北極星二型飛彈量產化將對日本的安全造成更大威脅。另外，朝中社也首次提到十四日試射「火星十二型」飛彈，射程可涵蓋美國夏威夷與阿拉斯加州。

南韓韓聯社報導，韓軍推算北極星二型飛彈的射程約兩千公里，屬於中程彈道飛彈，至於「戰區高空防禦系統（薩德，THAAD）」是否偵測到二十一日北韓試射飛彈的動態，南韓國防部發言人表示，薩德系統可探測、監視北韓飛彈發射全部過程，但韓、美兩國不會公布監測到的情況。

南韓合同參謀本部發言人盧載全（Roh Jae-cheon，譯音）表示，韓、美兩國情報當局認為，北韓已成功獲取改善其飛彈技術有效性的有意義數據資訊，但北韓是否已掌握彈頭重返大氣層的技術，則須進一步分析。