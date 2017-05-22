CNN主播酸名嘴 「川普拉屎照樣辯護」

2017-05-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播庫柏（Anderson Cooper）二十日透過「推特」發文，為自己有失專業表達歉意，因為他在節目中與支持美國總統川普的名嘴洛德（Jeffrey Lord）連線時，諷刺他「就算川普在你桌上大便，你還是會幫他辯護」。

庫柏與洛德十九日在節目上討論「紐約時報」的報導，內容是川普在開除聯邦調查局長柯米後隔天，告訴俄羅斯官員他炒掉一個「瘋狂、很難對付的傢伙」，他因為俄國面臨極大壓力，現在總算解脫。對此，庫柏反覆質問洛德：「這麼做聰明嗎？」洛德則反駁，川普身為總統，當然可暢所欲言。

洛德還舉出前總統歐巴馬二○一二年也曾有過「通俄」言論，他在會見俄國時任總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）時忘記關掉麥克風，說出「我在選後會更有彈性」。

庫柏諷刺說：「就算他（川普）在你的桌上大便，你還是會幫他辯護。」洛德聽聞後尷尬地笑著，無奈地回應說：「安德森（庫柏），這是對東岸媒體菁英情感的侵犯。」

所幸，兩人並未因此交惡。庫柏隔日推文為自己的粗劣言論致歉，坦承有失專業。洛德也推文接受道歉，稱讚庫柏是他的同事和朋友，擁有最高專業。

訪問白宮顧問康威 大翻白眼

其實，庫柏並非首次在節目上表露自己的情感。他九日訪問白宮顧問康威（Kellyanne Conway）時，對她為川普辯護的言論大翻白眼，康威事後還在「福斯新聞」上痛批庫柏性別歧視。

川普與自由派媒體的戰爭愈演愈烈。「紐約時報」披露，川普二月接見柯米時，曾要他考慮將報導機密消息的記者「關起來」。英國「衛報」報導，川普此舉無疑是向媒體宣戰，是對新聞自由的侵犯，許多曾經入獄的美國記者受此刺激，呼籲採取反制行動。