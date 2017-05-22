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昔批歐巴馬向沙國「低頭」 川普自打臉

2017-05-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普挑選華府在中東地區的傳統盟邦沙烏地阿拉伯，做為他上任後首度出訪行程的第一站，廿日接受八十一歲的沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）授勛時，身高六呎二吋（約一八九公分）的川普看似微微彎下身體、屈膝並低下頭，好讓比他矮的沙王替他掛上象徵沙國平民最高榮譽的「阿不都拉濟茲勛章」。

川普這個動作雖然不過短短幾秒鐘，卻在社群媒體上引發熱議。在沙爾曼將勛章項鍊掛上川普的脖子時，川普稍微俯身的動作被觀察家廣泛解讀為禮貌。支持者認為，川普只是「彎腰」、「他正在受獎」、「蹲下多於鞠躬」、順勢低頭是高個子對較矮者的尊重。

然而，部分網友猛烈抨擊川普與美國保守派媒體虛偽，還翻出他二○一二年十一月七日所發的一則推文，他當時批評前總統歐巴馬向包括已故沙國前國王阿不都拉（Abdullah bin Abdulaziz）在內的外國領袖卑躬屈膝。

川普二○一二年動了選總統的念頭後，嚴詞批評歐巴馬在接受阿不都拉贈勛時鞠躬。川普當時推文說，「我們還想要一個對沙國人鞠躬、讓『石油輸出國家組織』（ＯＰＥＣ）敲我們竹槓的總統嗎？票投（共和黨總統候選人）羅尼（Mitt Romney），讓美國強大。」

共和黨人士與保守派媒體也逮到機會大作文章，「華盛頓時報」（Washington Times）社論寫道，身為總統的歐巴馬貶低了美國的權力和獨立。聯邦參議院共和黨全國競選委員會（National Republican Senatorial Committee）甚至將歐巴馬當時的影片製成募款廣告，質問是否當今世上卓越超群的美國，其總統拜倒在沙王腳下卑躬屈膝。

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  • 美國總統川普（上左）廿日抵沙烏地阿拉伯訪問，沙王沙爾曼（上右）當天在王宮贈勛時，川普的動作引發爭議。法新社特將川普與前兩任總統歐巴馬（中左）和布希（下左）在沙國首都利雅德接受已故沙王阿不都拉贈勛時的畫面做對照。（法新社）

    美國總統川普（上左）廿日抵沙烏地阿拉伯訪問，沙王沙爾曼（上右）當天在王宮贈勛時，川普的動作引發爭議。法新社特將川普與前兩任總統歐巴馬（中左）和布希（下左）在沙國首都利雅德接受已故沙王阿不都拉贈勛時的畫面做對照。（法新社）

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