昔批歐巴馬向沙國「低頭」 川普自打臉
2017-05-22
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普挑選華府在中東地區的傳統盟邦沙烏地阿拉伯，做為他上任後首度出訪行程的第一站，廿日接受八十一歲的沙國國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）授勛時，身高六呎二吋（約一八九公分）的川普看似微微彎下身體、屈膝並低下頭，好讓比他矮的沙王替他掛上象徵沙國平民最高榮譽的「阿不都拉濟茲勛章」。
川普這個動作雖然不過短短幾秒鐘，卻在社群媒體上引發熱議。在沙爾曼將勛章項鍊掛上川普的脖子時，川普稍微俯身的動作被觀察家廣泛解讀為禮貌。支持者認為，川普只是「彎腰」、「他正在受獎」、「蹲下多於鞠躬」、順勢低頭是高個子對較矮者的尊重。
然而，部分網友猛烈抨擊川普與美國保守派媒體虛偽，還翻出他二○一二年十一月七日所發的一則推文，他當時批評前總統歐巴馬向包括已故沙國前國王阿不都拉（Abdullah bin Abdulaziz）在內的外國領袖卑躬屈膝。
川普二○一二年動了選總統的念頭後，嚴詞批評歐巴馬在接受阿不都拉贈勛時鞠躬。川普當時推文說，「我們還想要一個對沙國人鞠躬、讓『石油輸出國家組織』（ＯＰＥＣ）敲我們竹槓的總統嗎？票投（共和黨總統候選人）羅尼（Mitt Romney），讓美國強大。」
共和黨人士與保守派媒體也逮到機會大作文章，「華盛頓時報」（Washington Times）社論寫道，身為總統的歐巴馬貶低了美國的權力和獨立。聯邦參議院共和黨全國競選委員會（National Republican Senatorial Committee）甚至將歐巴馬當時的影片製成募款廣告，質問是否當今世上卓越超群的美國，其總統拜倒在沙王腳下卑躬屈膝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 世衛年耗60億出差費 陳馮富珍挨批奢華
- 中國捕殺CIA線人 美情報網重創
- 《中英對照讀新聞》Mom says a fidget spinner nearly killed her kid－媽媽說指尖陀螺差點害死她的孩子
- 挺台參與WHA 友邦曾與世衛官員爆舌戰
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 自由廣場》政大現場 從〈安息歌〉談蔣銅像
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- A++最多錯3題 想進建北積分至少105
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China’s conduct with Lee Ming-che was ‘wrong,’ US security council official says
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
- 〈旅遊的滋味〉霞光、湖泊也停駐的棉堡
- 與認養人相見歡 扶輪之子好感恩
- 建設?債留子孫? 美國考慮發50年期公債
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 受性侵少女 親友應給信心
- 小野翻轉課堂 教編劇只準備XX
- 漢光預演》阿帕契發射地獄火 場面震撼
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 書劍集》就是政府的場子
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US-Taiwan ties should be reoriented: Stephen Yates
- 〈戀愛絮語〉結菊
- 相撲場、步道整建 大溪中正公園「縮水」
- 女星驚傳手指險壞死 大囍日急就醫搶救
- 擲10聖杯賞5萬 池上人搏運氣
- 郭書瑤賞臭臉 《通靈少女》最佳綠葉是「他」
- 八德反設瀝青廠 桃市府︰未同意動工
- 來自天方的仙工 故宮南院展南亞美玉
- 9空服員請假 遠航又取消兩航班
- 「天兵」刺肚想詐保 下手太重險沒命
- 自由廣場》GLP實驗室 毒化局爭取納稅人信心的關鍵
- 英語閱讀文章長 朝向高中化發展
- 朴子好孕彩繪村 插畫訴說父母心聲
- 怪獸翹班五月天 香港密會粉絲
- 竹南火車站停車 前後站收費不同
- 首屆台灣國際打擊樂節大賽今開打
- 台東縣少棒奪冠 劍指世界盃
- 日治老屋改裝理髮店 古味十足
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：昔批歐巴馬向沙國「低頭」 川普自打臉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分