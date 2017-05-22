《中英對照讀新聞》Mom says a fidget spinner nearly killed her kid－媽媽說指尖陀螺差點害死她的孩子
◎劉宜庭
A 10-year-old Houston girl had a brush with death after swallowing a piece of the latest must-have toy — a fidget spinner. Britton Joniec underwent emergency surgery on Monday.
一名10歲的休士頓女孩在吞下最新必買玩具─一個指尖陀螺後，與死神擦身而過。布里頓．潔妮克週一進行緊急手術。
"On the way home, I heard Britton make an odd retching noise in the back seat as I was driving," Kelly Rose Joniec wrote on Facebook. "Looking back in the mirror, I saw her face turning red and drool pouring from her mouth — she could utter noises but looked panicked so I immediately pulled over," she continued.
凱莉．羅斯．潔妮克在「臉書」發文，「在回家的路上，我聽到布里頓在後座發出奇怪的作嘔聲，當時我正在開車。」「我從鏡子往後看，發現她的臉色漲紅，口水從嘴巴流出，她說不出話來，但神情驚慌，我立刻把車停到路邊，」她寫道。
"She pointed to her throat saying she’d swallowed something, so I attempted Heimlich but there was no resistance."
「她指著自己的喉嚨，表示她吞了某些東西，所以我試圖使用哈姆立克急救法，但卻沒用。」
The girl had put one of three bushings from the spinner in her mouth to clean it — but somehow swallowed the metal piece.
這名女孩把陀螺上3個軸承的其中一個放進嘴巴，想要清潔它，卻不知怎麼地吞下金屬零件。
Her mom drove the girl to Texas Children’s Hospital in The Woodlands, where X-rays showed the nickel-size bushing was stuck in her esophagus. Finally, the doctor used an endoscope to remove the object.
她的母親開車將女孩載到伍德蘭市的德州兒童醫院，X光照片顯示，5美分大小的軸承卡在她的食道。最後，醫生使用內視鏡取出該物件。
《新聞辭典》
swallow：動詞，吞食、吞嚥。例句：You should swallow a capsule containing vitamin B.（你應該服用維生素B膠囊。）
fidget spinner：名詞，指尖陀螺。例句：You may have heard of a new toy called a Fidget Spinner.（你可能聽過一款名為指尖陀螺的新玩具。）
esophagus：名詞，食道。例句：When food is swallowed, it passed through the pharynx and in the esophagus.（食物被吞下後，經過咽喉進入食道。）
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