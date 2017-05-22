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被控走私冰酒 加國台灣移民遭中國拘13月

2017-05-22

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華二十日報導〕被中國指控涉及走私高達三億人民幣冰酒的加拿大台灣移民張忠楠（John Chang），已被中國拘禁超過十三個月，上海市高級人民法院將在二十六日對本案進行閉門審訊。他的家人擔心單純的商業糾紛竟演變成刑事罪名，且張有可能被判多年刑期，已委請律師向加拿大政府求情，要求加國政府出手相助。

「環球郵報」（Globe and Mail）報導，去年三月在上海被捕的張忠楠在台灣出生，已歸化為加國公民，他與妻子在中國被捕後，兩人的加國護照均被沒收。妻子雖在今年一月獲釋，但仍被禁止離開中國，且必須定期向相關部門報到。

張忠楠被控透過導遊帶領中國旅遊團到酒莊參觀並購買冰酒、葡萄酒，顧客在境外交易付款後，酒莊將訂單發至「上海配送中心」，由配送中心將酒送至客戶指定的境內地址。報關證明顯示，張申報的進口價格遠低於實際銷售價格，中國因此認為張忠楠是走私加拿大冰酒入境，涉案總值達三億人民幣（約十三．三億台幣）。

張忠楠代表律師指出，中國將此關稅糾紛刑事化，違反自由貿易原則，可能對加拿大和中國計畫談判的雙邊自由貿易協定造成不利影響。律師向加國政府發出的信件顯示，張忠楠的身體及精神狀態不斷惡化。報導說，根據中國的司法系統，一旦被起訴，罪名成立的機率高達九十九．六％，張的家屬擔心他們會因為這類商業糾紛而面臨長期監禁。

加拿大總理杜魯道十九日出席公開活動時，被問到加國政府如何確保涉案的加國公民得到公平審判。杜魯道強調，加拿大高度重視人權，而他在與各國領袖會面時，也多次重申這項立場。他說，加、中兩國在許多事務上都持續磋商，包括經濟、領事議題及人權；但他並未針對張忠楠被捕一事做出具體答覆。

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  • 被中國指控涉及走私高達三億人民幣冰酒的加拿大台灣移民張忠楠（John Chang），已被中國拘禁超過十三個月，上海市高級人民法院將在二十六日對本案進行閉門審訊。他的家人擔心單純的商業糾紛竟演變成刑事罪名，且張有可能被判多年刑期，已委請律師向加拿大政府求情，要求加國政府出手相助。（取自網路）

    被中國指控涉及走私高達三億人民幣冰酒的加拿大台灣移民張忠楠（John Chang），已被中國拘禁超過十三個月，上海市高級人民法院將在二十六日對本案進行閉門審訊。他的家人擔心單純的商業糾紛竟演變成刑事罪名，且張有可能被判多年刑期，已委請律師向加拿大政府求情，要求加國政府出手相助。（取自網路）

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