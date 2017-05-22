諜對諜！中防諜教育 注意美男計
〔編譯茅毅／綜合報導〕紐約時報披露，美國中央情報局（CIA）近年在中國佈建的情報網遭到重創，華府仍亟於釐清係因駭客入侵或有「內鬼」潛伏，才導致線人身分曝光。而不知是否與美、中雙方暗地裡上演間諜戰有關，中國二○一六年為強化民眾和公務員對保密防諜工作的認識，在「全民國家安全教育日」推出名為「危險的愛情」兩集共十六格漫畫，鎖定基層年輕女性公務員為政令宣導對象，提醒她們切勿遭異國戀沖昏頭，中了外國情報機構設下的「美男計」圈套，被外國帥哥利用而洩漏國家機密、危害國家安全而不自知。
中國二○一五年通過並實施新的「國家安全法」，將每年四月十五日訂定為「全民國家安全教育日」。一六年為配合首個以「國安」為核心概念的全民教育日，中國在街頭與地方政府的公共佈告欄貼出「危險的愛情」宣導漫畫。在漫畫裡，剛考上公職的「小李」在中國涉外宣傳單位任職，為學習外語而在下班後參加一場外籍人士的聚餐，自稱研究中國問題的紅髮學者「大衛」（David）得知其背景後，開始頻頻獻殷勤，聲稱對她一見鍾情。
小李為「大衛」的英俊外型、浪漫與才氣吸引，兩人遂發展成戀人關係。不久，大衛即以學術研究為由，向小李借閱她負責編寫的僅供中國政府內部參考資料。小李雖表示必須遵守公務員保密規定，但擋不住洋男友柔情攻勢，竟私下複製相關機敏內參資料給他。大衛得手後就「人間蒸發」，待小李起疑時，找上門來的中國國安部人員告知「境外間諜」大衛已落網，被利用的小李也因觸犯刑法及「反間諜法」而遭逮捕。
除以漫畫提高公務員保密防諜意識外，北京近年來對國安的重視體現於國家主席習近平去年在第一個全民國安教育日前夕所做的重要指示。他將國安視為「頭等大事」，攸關「實現中華民族偉大復興的中國夢，保證人民安居樂業」，明確指出國安是中國國家發展最重要基石。
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