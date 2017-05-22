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中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐

2017-05-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）在中國佈建的間諜情報網絡，於二○一○至一二年間遭中國當局大舉肅清，重挫美方在中國的情蒐工作。美方調查指出，美方情報網絡之所以出現漏洞，除懷疑內部人員背叛，也與中國特務滲透台灣情報單位，藉此掌握美方情報運作有關。

紐約時報二十日報導，中情局在中國的線人接連失蹤或被殺害，意味中方已識破美方的情報聯繫管道，中情局和聯邦調查局（FBI）率先將矛頭指向一名恰好在事發前離職的美籍華裔CIA特務，指他因不滿CIA而離職，轉而向中國提供美方情報，爾後更在中國情報機構協助下，與家人定居亞洲經商。不過，相關調查並未發現犯罪事證。

儘管如此，紐時引述前美國官員說法指出，CIA和FBI孜孜不倦搜查內鬼，並非毫無理據。事實上，在美方的中國情報網絡出現「破洞」期間，中國間諜就曾利用美國與台灣同為情報夥伴這層關係，藉由滲透台灣情報機構，進而掌握美國國家安全局（NSA）在台灣進行的監控情報作業。CIA也發現，中國特務曾試圖進入美國政府工作。

因中國防護措施比其他國家嚴密，令美方不易在當地累積消息來源；而中國或俄羅斯等國家擁有發達的間諜機構，執行反間諜調查也更加困難。因此，美方在中國的情報網受創之重，堪比一九九○年代負責蒐集俄羅斯情報的CIA特務艾姆斯和FBI幹員漢森，倒戈向俄方洩密所造成的損失。

在此同時，中國近年對美國的諜報活動，也愈來愈具侵略性。美國聯邦人事管理局二○一五年疑遭中國駭客攻擊，造成逾四百萬筆員工個資外洩即為一例。美國國務院資深職員克萊彭也因涉嫌收受中國情報機構的賄賂，三月遭FBI逮捕。

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  • 紐約時報二十日獨家披露，美國中情局在中國佈建的情報網，二○一○至一二年間遭中國當局大舉根除，嚴重影響美方在中國的情蒐工作。（美聯社檔案照）

    紐約時報二十日獨家披露，美國中情局在中國佈建的情報網，二○一○至一二年間遭中國當局大舉根除，嚴重影響美方在中國的情蒐工作。（美聯社檔案照）

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