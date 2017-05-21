《中英對照讀新聞》Moon reaffirms intention for constitutional revision 文在寅重申修憲之意

2017-05-21

◎茅毅

President Moon Jae-in on Friday vowed to complete the revision of the Constitution by June 2018, at a meeting with floor leaders of the country’s five political parties. The meeting, a two-hour long luncheon at Cheong Wa Dae, was Moon’s first with the parties leaders since he took office 10 days ago.

（南韓）總統文在寅週五與該國5個政黨的議會領袖會晤時矢言，將在2018年6月前完成修憲。這場在青瓦臺進行的兩小時午餐會，是文在寅10天前就任以來，首度與這些政黨領導階層會晤。

The party leaders welcomed his early mention of the plan, as calls to alter the basic law that was last amended in 1987 increased.

南韓上次修憲為1987年，由於外界欲修改該根本大法的呼聲變大，這5黨的高層樂見文在寅上任之初即提出此計畫。

Still, they would have to come to an agreement on the details of the revision. Revisions Moon envisions include a four-year presidency with the possibility of re-election, while some in the opposition bloc have called for a semi-presidential system.

儘管如此，他們仍須就修憲的細節達成協議。文在寅預想之修改部分包括總統1任4年且可連任，在野陣營部分人士則已要求改採半總統制。

Moon also reiterated that the deployment of THAAD should put to a vote at the National Assembly.

文在寅亦重申，「戰區高空防禦系統」（薩德）部署一事應交由國會表決。

新聞辭典

reaffirm：動詞，重申。The government reaffirmed its commitment to the peace process.（政府重申其對和平進程的承諾。）

envision：動詞，想像、展望。We envision the possibility of establishing diplomatic relations in the future.（我們設想未來建立外交關係之可能性。）

reiterate：動詞，反覆講（做）。He reiterated that he had never met her before.（他一再表示與她素未謀面。）