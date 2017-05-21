《中英對照讀新聞》Moon reaffirms intention for constitutional revision 文在寅重申修憲之意
◎茅毅
President Moon Jae-in on Friday vowed to complete the revision of the Constitution by June 2018, at a meeting with floor leaders of the country’s five political parties. The meeting, a two-hour long luncheon at Cheong Wa Dae, was Moon’s first with the parties leaders since he took office 10 days ago.
（南韓）總統文在寅週五與該國5個政黨的議會領袖會晤時矢言，將在2018年6月前完成修憲。這場在青瓦臺進行的兩小時午餐會，是文在寅10天前就任以來，首度與這些政黨領導階層會晤。
The party leaders welcomed his early mention of the plan, as calls to alter the basic law that was last amended in 1987 increased.
南韓上次修憲為1987年，由於外界欲修改該根本大法的呼聲變大，這5黨的高層樂見文在寅上任之初即提出此計畫。
Still, they would have to come to an agreement on the details of the revision. Revisions Moon envisions include a four-year presidency with the possibility of re-election, while some in the opposition bloc have called for a semi-presidential system.
儘管如此，他們仍須就修憲的細節達成協議。文在寅預想之修改部分包括總統1任4年且可連任，在野陣營部分人士則已要求改採半總統制。
Moon also reiterated that the deployment of THAAD should put to a vote at the National Assembly.
文在寅亦重申，「戰區高空防禦系統」（薩德）部署一事應交由國會表決。
新聞辭典
reaffirm：動詞，重申。The government reaffirmed its commitment to the peace process.（政府重申其對和平進程的承諾。）
envision：動詞，想像、展望。We envision the possibility of establishing diplomatic relations in the future.（我們設想未來建立外交關係之可能性。）
reiterate：動詞，反覆講（做）。He reiterated that he had never met her before.（他一再表示與她素未謀面。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 〈婚姻幸福學〉火爆人妻 情緒失控中
- 雷納德列傷兵 勇士︰故布疑陣
- 5踹學生還拍頭 戲曲王子哽咽道歉
- 基隆龍舟點睛 24隊30日競技
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- 直播主私訊露點照吸買氣 事後不理遭男粉絲散布
- 冒名投票頻傳 國民黨：不影響選舉公正性
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 吳鈞堯／鬆
- 逾期鮑魚改標 宏碩罰480萬
- 台東戶政所520 10對新人登記
- 《健康聚寶盆》想好好睡一覺 日照不可少
- 亞洲青少年田徑錦標賽》盧浩華、林庭瑋 跨欄包辦男女雙金
- 成龍溼地藝術節 就地取材創作
- 彰化就博會 42廠商提供2千職缺
- 曾沛慈開唱秒殺 放話十八般武藝謝票
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 大立光南投徵才 最受求職者青睞
- 【人生小景】老朋友
- 找少年冒充她爸 少女騙倒醫生墮胎
- 原民抗癌嬤 樂觀顧三孫
- 外籍補教師 台南教局：也要有良民證
- 張兆志520再婚 套牢小13歲新娘
- 焦點評論》何妨遇強則強
- 交往13年 520決定「牽手」一生
- 怪物「騎」兵 屠殺綠衫軍
- 《健康充電站》癌症營養講座
- 鼓勵學母語 成功國小設越語合唱團
- 北京阻台參與WHA》瑞媒：中國不想在日內瓦看到台灣人
- 【愛讀書】 《夢卷》
- 中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環
- 數學生活化 三格漫畫變考題
- 柯拆公園圍籬 2處「動不了」
- 「大王」又破紀錄 胡金龍樂被超越
- 【朵朵小語】應該不應該
- 兒教召 荒唐父開毒趴歡送
- 《觀察筆記》合作或對抗
標題：《中英對照讀新聞》Moon reaffirms intention for constitutional revision 文在寅重申修憲之意
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email