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暖化影響永凍土 北極「末日種子庫」進水

2017-05-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為了預防人類日後因天災人禍挨餓，挪威二○○六年出資九百萬美元，在北極圈內山區打造的「斯瓦爾巴全球種子庫」，計劃貯存全世界農作物種子，當初被譽為全球農業的「挪亞方舟」；○八年開張以來，儘管裡頭近百萬類種子至今仍依原始構想完美凍存，但因氣候暖化、北極融冰，冰窖入口近期竟面臨淹水命運，始料未及。

「斯瓦爾巴全球種子庫」蓋在北冰洋斯瓦爾巴群島永久凍土帶區一座砂岩山內一二○公尺處，海拔一三○公尺，當初以為一切「失效安全」設計，可免受冰川融化影響。豈料去年冬天氣溫創歷史新高，北極圈變化尤其劇烈，種子庫所在斯匹茲卑爾根島（Spitsbergen）平均溫度比過去高了攝氏七度，本該是永久凍土卻溫度高於融點，因此不降雪、反下大雨，種子庫入口甚至驚見冰河水湧進再結冰。

雖目前已清出通路，內部溫度和裡頭攝氏零下十八度冰存的種子也未受影響，但讓挪威政府不得不坦承意外破功。也因這艘「挪亞方舟」短暫溺水，讓挪威政府有機會檢討其延續人類命脈的功力，目前開始質疑它撐不過日後天災襲擊，畢竟「本來設想，操作不用人類幫忙；但現在，我們一天廿四小時看管這座種子庫。」加上全球氣候日漸極端的趨勢，挪威政府正想辦法讓風險最小化，以確保這座末日永生冰窖未來可自動堅守崗位。

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  • 藏在北極圈內山區的「斯瓦爾巴全球種子庫」，二○○八年二月廿六日啟用，本以為當地是永久凍土，沒想到近來氣候暖化嚴重，竟讓種子庫遇到淹水威脅。（路透檔案照）

    藏在北極圈內山區的「斯瓦爾巴全球種子庫」，二○○八年二月廿六日啟用，本以為當地是永久凍土，沒想到近來氣候暖化嚴重，竟讓種子庫遇到淹水威脅。（路透檔案照）

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