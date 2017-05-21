總統涉貪 巴西今全國大示威

2017-05-21

反對黨促辭 不辭就彈劾

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴西政治危機隨十九日最高法院宣布批准檢方調查總統泰梅爾涉嫌妨害司法與貪污而持續擴大，左派團體號召廿一日發動全國大示威，要求泰梅爾下台。巴西商業大報《環球報》（O Globo）廿日也在網頁頭版以社論呼籲泰梅爾辭職。面對排山倒海而來的壓力，泰梅爾十九日起就神隱在總統府內，一名幕僚告訴法新社，總統將在二十日發表談話，致力終結目前面臨的政治、司法和經濟三項危機。

巴西最大跨國食品加工集團「ＪＢＳ」董事巴蒂斯塔（Joesley Batista），在巴西政府三年前啟動的反貪「洗車行動」中，透過認罪協商機制合作，三月成功釣出現任總統泰梅爾疑似教唆巴蒂斯塔賄賂因巴西跨國石油公司「巴西石油」（Petrobras）貪污案下獄的眾議院前議長古尼雅（Eduardo Cunha）的關鍵對話，消息十七日由《環球報》曝光。最高法院十八日再加碼，同意《環球報》公布這段對話的卅九分鐘錄音檔。

泰梅爾十七日第一時間曾透過辦公室聲明，認了三月那場會面；十八日再透過五分鐘電視演說，否認相關指控，聲稱「我沒用錢叫人閉嘴」，「我不會辭職」。但國會反對黨議員要泰梅爾順應民意請辭，否則會把他彈劾下台。

接替羅塞夫 上台不到1年

巴西最高法院十九日另公布巴蒂斯塔認罪協商證詞，指稱巴西近三任總統魯拉、羅塞夫與泰梅爾皆收受ＪＢＳ賄款，三人分別拿五千萬、三千萬與四六○萬美元。最高法院指出，泰梅爾因為不法行徑「正在進行或即將發生」，正遭司法調查。

泰梅爾去年五月以副總統身分，代理身陷彈劾風暴的羅塞夫職務，八月底正式上位，也讓巴西這個南美最大經濟體逐漸出現起色。而他上述涉案消息傳出當天，巴西幣值與當地多家國有企業市值應聲大跌。專家研判，這場危機重創泰梅爾聲勢，政府各項經濟改革案日後在國會通過的難度將提高，加上投資人失去信心，都可預見巴西日趨嚴峻的經濟前景。

至於直接受惠者，市場點名ＪＢＳ，直指這家公司深知告密內容將衝擊金融市場，在消息曝光前買入大量美元，獲利高達一．七億美元，足以彌補之前犯行罰款。巴西證券交易委員會（ＣＶＭ）正就此事展開調查。