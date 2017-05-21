| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

總統涉貪 巴西今全國大示威

2017-05-21

反對黨促辭 不辭就彈劾

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴西政治危機隨十九日最高法院宣布批准檢方調查總統泰梅爾涉嫌妨害司法與貪污而持續擴大，左派團體號召廿一日發動全國大示威，要求泰梅爾下台。巴西商業大報《環球報》（O Globo）廿日也在網頁頭版以社論呼籲泰梅爾辭職。面對排山倒海而來的壓力，泰梅爾十九日起就神隱在總統府內，一名幕僚告訴法新社，總統將在二十日發表談話，致力終結目前面臨的政治、司法和經濟三項危機。

巴西最大跨國食品加工集團「ＪＢＳ」董事巴蒂斯塔（Joesley Batista），在巴西政府三年前啟動的反貪「洗車行動」中，透過認罪協商機制合作，三月成功釣出現任總統泰梅爾疑似教唆巴蒂斯塔賄賂因巴西跨國石油公司「巴西石油」（Petrobras）貪污案下獄的眾議院前議長古尼雅（Eduardo Cunha）的關鍵對話，消息十七日由《環球報》曝光。最高法院十八日再加碼，同意《環球報》公布這段對話的卅九分鐘錄音檔。

泰梅爾十七日第一時間曾透過辦公室聲明，認了三月那場會面；十八日再透過五分鐘電視演說，否認相關指控，聲稱「我沒用錢叫人閉嘴」，「我不會辭職」。但國會反對黨議員要泰梅爾順應民意請辭，否則會把他彈劾下台。

接替羅塞夫 上台不到1年

巴西最高法院十九日另公布巴蒂斯塔認罪協商證詞，指稱巴西近三任總統魯拉、羅塞夫與泰梅爾皆收受ＪＢＳ賄款，三人分別拿五千萬、三千萬與四六○萬美元。最高法院指出，泰梅爾因為不法行徑「正在進行或即將發生」，正遭司法調查。

泰梅爾去年五月以副總統身分，代理身陷彈劾風暴的羅塞夫職務，八月底正式上位，也讓巴西這個南美最大經濟體逐漸出現起色。而他上述涉案消息傳出當天，巴西幣值與當地多家國有企業市值應聲大跌。專家研判，這場危機重創泰梅爾聲勢，政府各項經濟改革案日後在國會通過的難度將提高，加上投資人失去信心，都可預見巴西日趨嚴峻的經濟前景。

至於直接受惠者，市場點名ＪＢＳ，直指這家公司深知告密內容將衝擊金融市場，在消息曝光前買入大量美元，獲利高達一．七億美元，足以彌補之前犯行罰款。巴西證券交易委員會（ＣＶＭ）正就此事展開調查。

廣告
  • 抗議總統泰梅爾涉貪的民眾，身披巴西國旗站在「泰梅爾下台」的示威布條前。（路透）

    抗議總統泰梅爾涉貪的民眾，身披巴西國旗站在「泰梅爾下台」的示威布條前。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 妨害司法 巴西 巴西總統 抗議 泰梅爾 示威 羅塞夫 股匯 貪污 賄賂 魯拉
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：總統涉貪 巴西今全國大示威


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.