溫和政策贏民心 伊朗總統羅哈尼連任
改善與西方關係 簽棄核協議終結國際制裁
〔編譯魏國金／綜合報導〕伊朗國營電視台廿日宣布，溫和派現任總統羅哈尼在十九日的總統大選中連任成功，再獲四年任期。六十八歲的羅哈尼得票大幅領先對手、五十六歲的強硬派伊斯蘭教士萊希，顯示選民肯定他任內與西方達成核子協議終結國際制裁與致力改善經濟的政策。羅哈尼二十日透過國營電視台發表勝選感言，強調選舉結果反映出伊朗人民願意保持與國際社會的互動，「人民的訊息非常清楚，伊朗選擇遠離極端主義，和世界接軌。伊朗人民想與世界上其他國家和平共處，但不接受任何威脅或羞辱」。羅哈尼指出，將以強健民主制度來確保國家安全。
羅哈尼的勝選，也形同是對握有最終統治權的保守派伊斯蘭教士，與掌控伊朗軍事與工業的「革命衛隊」的一記挫敗。
強硬派教士萊希落敗 西方鬆一口氣
伊朗內政部副部長阿瑪迪廿日指出，在五千六百萬登記選民中，有逾四千萬人投票，投票率達七十三％。十九日的投票盛況使選務官員三度展延投票時間至午夜，許多人說，他們等了好幾小時才投下選票。羅哈尼囊括二三五○萬張選票，以五十七％得票率勝選，免除了兩人對決的第二輪投票局面。二○一三年，羅哈尼以近五十一％得票率勝選。
十九日的投票被視為是對羅哈尼溫和政策的公投，相關政治政策促成二○一五年伊朗與西方強權達成棄核協議，讓伊朗停止其核子計畫，以換取國際解除制裁。包括歐盟、俄羅斯、德國與挪威等國，都在第一時間恭賀羅哈尼勝選，反映出西方國家希望確保伊朗核子協議不會生變。
萊希為最高領袖哈米尼門生 傳將繼任
羅哈尼的最大對手萊希得票率為三十八．三％，亦即一五八○萬張選票。打民粹選戰的萊希是伊朗最高宗教領袖哈米尼的門生，據傳他可能是七十七歲哈米尼的繼任人選，他也獲得有權有勢的「革命衛隊」力挺，萊希矢言打擊貪污，提高窮人的福利津貼，然而許多人擔心他的勝選恐使伊朗的人權倒退，並加劇與西方的對峙。伊朗觀察家指出，強硬派大動員以及萊希可能勝選，嚇得許多人出來投票；而羅哈尼在鄉村地區選票可觀，顯示伊朗人民已經不受經濟民粹主義蒙蔽。
自一九八九年擔任最高領袖的哈米尼沒有公開支持特定人選，他近來身體狀況不佳，外界原先擔心若萊希勝選，將循哈米尼前例，當完總統後出任最高領袖。伊朗政治是神權政治與民主選舉的結合體，最高領袖以宗教領袖身分，對所有政策握有否決權，並對安全部隊有最終指揮權。連任成功的羅哈尼仍面對相同的權力限制，他在首任總統期間，未能讓改革派兩名領袖穆薩維與卡魯比獲釋，這兩人仍遭軟禁，而媒體仍被禁止發布改革派前總統哈塔米的言論與肖像。羅哈尼在選戰期間曾抨擊插手敘利亞內戰的「革命衛隊」，並呼籲釋放改革派領袖。
青年失業率30％ 羅哈尼首重拚經濟
羅哈尼執政的頭號挑戰仍是經濟，雖然他在首任總統任內讓高達四十％的通貨膨脹率下滑，然而伊朗的物價每年仍攀升九％，石油輸出自去年一月伊朗核子協議生效以來已逐步回升，然而其他產業的經濟成長有限，導致伊朗整體失業率達十二．五％，年輕人更高達近三十％。
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標題：溫和政策贏民心 伊朗總統羅哈尼連任
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