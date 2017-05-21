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美對IS改採包圍殺光戰略

2017-05-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為了早日清剿敘利亞境內已步步敗退的極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」勢力，美國總統川普近日同意國防部調整戰略，改為將ＩＳ聖戰士圍困在其根據地，再予以「趕盡殺絕（annihilate）」，避免當中的外籍成員逃回母國興風作浪。

美國國防部長馬提斯十九日舉行記者會表示，駐敘利亞美軍原先採取消耗戰對付ＩＳ，即先逼迫ＩＳ從安全據點撤離，再予以鎖定追殺。然而，總統川普近日已經同意國防部捨棄這套模式，轉而採取更迅捷、也更激進的手段，先將所有聖戰士包圍於特定據點，例如一座城市，再盡量一鼓作氣殺光所有人，避免他們經由已規劃好的路線成功脫逃，再於其他地點落地生根。

馬提斯表示，改變戰略的另一個重要考量，在於阻止ＩＳ中的外國成員僥倖存活後，再度返回各自的國家，包括歐洲各大城市及世界各地，繼續推動ＩＳ的「志業」。

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  • 川普（美聯社資料照）

    川普（美聯社資料照）

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