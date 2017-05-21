通俄門延燒 川普女婿傳列重要關係人

2017-05-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普十九日展開上任後首次外交訪問之際，有關川普政府與俄羅斯關係的調查仍持續出現新進展，包括外傳川普女婿兼白宮高級顧問庫希納被列為重要關係人，以及川普在開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米後，透露自己如釋重負，還有俄國高官吹噓可透過前國家安全顧問弗林影響川普等，都可能讓川普政府面臨的「通俄門」風暴愈演愈烈；最新民調也顯示，川普支持度已跌破四成。

「通俄門」目前已由司法部指派前ＦＢＩ局長穆勒任特別檢察官接手調查。《華盛頓郵報》十九日引述熟知調查進度的消息來源指出，白宮內一名與川普親近、四個月前進入白宮的共和黨人士，已被列為案件的「重要關係人」。雖然華郵未說明此人身分，但美國媒體咸認此人正是庫希納。

此外，包括司法部長塞森斯和國務卿提勒森，也被媒體列入可能名單。而曾在川普團隊中具影響力的前任官員，包括隱瞞與俄國大使聯繫而辭職的前國安顧問弗林，以及前競選經理曼納福特等，也仍被視為必須徹查的對象。

此外，《紐約時報》根據川普接見官員的白宮文件指出，川普在開除柯米隔天，向俄國外交部長拉夫羅夫和駐美大使基斯利亞克表示，「我剛炒掉ＦＢＩ局長，他是個瘋狂、很難對付的傢伙……我因為俄國面臨極大壓力，現在總算解脫了。」有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述消息人士爆料，俄國官員此前曾吹噓，已與擔任國安顧問的弗林打好關係，將可影響川普，似佐證俄勢力滲透川普團隊的指控。不過，拉夫羅夫廿日否認曾和川普討論開除柯米一事。